Cruces y reclamos en el arranque de las negociaciones por el Presupuesto 2026
La Provincia busca reactivar obras paralizadas y recuperar fondos, mientras la oposición condiciona su apoyo al plan fiscal y a la distribución de recursos.Política13 de noviembre de 2025Pamela Orellana
El gobierno de Axel Kicillof activó el debate legislativo del Presupuesto 2026, en un contexto político marcado por las tensiones con la Casa Rosada y la necesidad de garantizar previsibilidad financiera frente al ajuste nacional. Durante la sexta sesión ordinaria del año, el proyecto tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense y será discutido desde la próxima semana en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El oficialismo proyecta aprobar la “ley de leyes” a fines de noviembre, junto con la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento por hasta 3.865 millones de dólares. La negociación no será sencilla: necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras y deberá acordar con bloques opositores que ya adelantaron sus condiciones.
Reclamos cruzados y condicionamientos
Entre las primeras voces en el recinto, el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, marcó que el Ejecutivo necesita un presupuesto actualizado para dejar atrás la prórroga de 2023, pero reclamó eliminar “las facultades delegadas” al Ejecutivo y a ARBA. “No puede ser que la Legislatura relegue sus potestades y que, mediante coeficiente, manejen el imponible y terminen metiendo una quinta cuota con 100% de aumento”, advirtió.
Desde el GEN, Natalia Dziakowski celebró que el nuevo esquema no prevé grandes subas impositivas, aunque expresó su preocupación por el bajo nivel de recursos destinados a los municipios. “Solo el 8% del endeudamiento va a los distritos, y hay comunas chicas que necesitan más apoyo”, señaló. Además, reclamó claridad sobre el Fondo de Recupero de Deuda Nacional, y pidió conocer el detalle de las partidas para Bahía Blanca, afectada por la inundación de marzo.
La legisladora Silvina Vaccarezza, del sector monzoísta, reclamó revisar la escala de Ingresos Brutos y el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, mientras que Belén Malaisi, también integrante del bloque UCR+Cambio Federal, destacó que “no se puede estar un año más sin presupuesto”, aunque advirtió que “hay aspectos para mejorar y conversar”.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, el rechazo fue frontal. Legisladores libertarios cuestionaron el endeudamiento propuesto y plantearon que “no puede ser para pagar gastos corrientes”. Propusieron recortar ministerios, privatizar el Astillero Río Santiago y reducir estructuras “elefantiásicas” como la Defensoría del Pueblo.
El desafío de aprobar la ley antes de fin de mes
Según el cronograma oficial, el martes 18 comenzarán las reuniones de comisión, donde el peronismo tiene mayoría suficiente para avanzar sin trabas. Sin embargo, las conversaciones políticas se concentrarán fuera del recinto, entre jefes de bloque e intendentes que buscan asegurar fondos para sus distritos.
El Presupuesto 2026 fue presentado como un instrumento de defensa ante el ajuste nacional, con un 92,6% del gasto destinado a erogaciones corrientes y la creación de un fondo especial de 900 mil millones de pesos para recuperar deudas del Estado nacional.
Durante un acto en Azul, Kicillof volvió a marcar distancia con la Casa Rosada: “El Gobierno nacional continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias. Clasifica a los gobernadores según su afinidad con el Presidente”.
Con los números todavía abiertos y las negociaciones en marcha, el gobernador bonaerense apuesta a consolidar apoyos antes de fin de mes para evitar una nueva prórroga presupuestaria y blindar su gestión frente al contexto económico nacional.
