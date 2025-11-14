Nebot destacó el trabajo conjunto con las instituciones y la comunidad en el marco del Aniversario de Pigüé
El intendente de Saavedra, Matías Nebot, presentó oficialmente el cronograma de actividades por el 141° Aniversario de Pigüé, que se celebrará el 4, 6 y 7 de diciembre en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.Municipales14 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot, acompañado por autoridades municipales y representantes de instituciones locales, presentó oficialmente el cronograma de actividades por el 141° Aniversario de Pigüé, que se celebrará el próximo jueves 4 de diciembre, con festejos centrales el sábado 6 y domingo 7 en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.
Durante la conferencia, el intendente municipal de Saavedra, Matías Nebot, destacó el trabajo conjunto con las instituciones y la comunidad para hacer posible una nueva edición de esta fiesta tan esperada, subrayando su relevancia regional y nacional.
“En un contexto de emergencia económica, hemos decidido llevar adelante una celebración austera, pero con una gran carga simbólica y participativa, respondiendo al pedido de la comunidad y de las instituciones que son el corazón de este aniversario”, expresó el inetdente Nebot.
Entre las principales novedades, se anunció la presencia del Presidente de Aveyron —reafirmando el histórico vínculo de la ciudad con Francia— y el regreso del tradicional desfile de instituciones sobre la Avenida Casey, que volverá a reunir a las familias pigüenses en uno de los momentos más representativos de la celebración.
Según se informó, los festejos incluirán además una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica, con artistas locales, expositores, emprendedores y la tradicional 26ª edición del Omelette Gigante, elaborado con 25.000 huevos, símbolo de la identidad y fraternidad.
¿Cómo será el cronograma de este festejo?
-Detalle de las activades programadas para el jueves 4 de diciembre
Av. Casey y Av. Mitre
• 08:00 hs: Acto protocolar
• 17:00 hs: Presentación de Tikeyra y baile de Chez Auca. También habrá stands de microemprendedores locales.
• 18:00 hs: Desfile de instituciones sobre la Avenida Casey
• 20:00 hs: Cierre musical con Toma por Loco
-Detalle de las actividades programadas para el sábado 6 de diciembre
Parque Municipal Fortunato Chiappara
• 18:00 hs: Expo Rural y Comercial; stands de emprendedores, artesanos y manualistas; Paseo Gastronómico
• 19:00 hs: Pato Viganoni
• 20:00 hs: Grupo Universitario
• 21:30 hs: Ke Retumbe
-Detalle de las actividades programadas para el domingo 7 de diciembre
Parque Municipal de Pigüé
• 11:00 hs: Desfile de la Cofradía Mundial de los Caballeros del Omelette Gigante
• 11:30 hs: 26ª edición del Omelette Gigante
• 17:00 hs: Karma Nativo
• 18:00 hs: Jess & Nahu
• 19:00 hs: Cantores
• 20:00 hs: Gran cierre musical con Amar Azul
El Intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot, remarcó que, al haberse decretado feriado local, todos los vecinos podrán disfrutar de la celebración, mientras que comercios y emprendedores tendrán la oportunidad de participar y trabajar, impulsando la economía, la cultura y el turismo local.
"Los 141 años de Pigüé representan una nueva oportunidad para celebrar nuestra historia, nuestra identidad y el esfuerzo conjunto que nos permite seguir construyendo el lugar que queremos", se indicó desde la comuna.
