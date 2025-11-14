La nueva Cámara de Diputados comenzó a delinearse y las bancadas ajustan su estructura para reflejar el nuevo mapa de poder. En este escenario, La Libertad Avanza avanza con su estrategia de ampliar su bloque mediante la incorporación de aliados, mientras que el PRO enfrenta dificultades para contener fugas y definir cómo “apoyar el cambio” sin perder su identidad.

Los libertarios, fortalecidos por el impulso del nuevo oficialismo, ya realizaron tres encuentros de capacitación dirigidos a los flamantes diputados, muchos de ellos sin experiencia previa en el Congreso. Durante esas reuniones, también convocaron a todos los integrantes del bloque para ordenar el trabajo político interno.

Una agenda cerrada y comunicación controlada

Entre las primeras definiciones, LLA marcó que la agenda legislativa estará exclusivamente alineada con los proyectos del Poder Ejecutivo, por lo que cualquier iniciativa propia de los nuevos diputados deberá esperar. Junto con esto, se pidió evitar “ruidos” comunicacionales y actuar con extrema cautela en declaraciones públicas o publicaciones en redes sociales. Solo un grupo reducido tendrá aval para expresarse en nombre del espacio, integrado por Martín Menem, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoráz, Bertie Benegas Lynch y Silvana Giudici.

En ese marco, Giudici —quien proviene del PRO— asumirá como secretaria parlamentaria del bloque. Desde ese rol se ocupará de coordinar tareas legislativas y colaborar con la estrategia interna, una función que ya desempeñaba en su antiguo partido y que resulta clave ante la falta de experiencia parlamentaria que LLA evidenció en distintos momentos de los últimos dos años.

La estrategia libertaria para sumar diputados

Al mismo tiempo, el oficialismo redobla su política de seducción para atraer a diputados amarillos, a radicales “con peluca” y a miembros de bloques minoritarios, como Verónica Razzini. Pero este movimiento volvió a encender tensiones en el PRO. Dirigentes cercanos a Cristian Ritondo expresaron su fastidio ante los intentos de sumar a Alejandro Bongiovanni y José Nuñez.

“Patricia hizo reuniones con todos, Romina Diez también está apretando. Eso cae muy mal. Pero son muy boludos porque eso también hace que nosotros estemos más retraídos”, afirmó un diputado del bloque amarillo.

La incomodidad también se dirige hacia Martín Menem, a quien reprochan haber dicho que el PRO es un “bloquecito” de 15 diputados. “Bueno, ok”, respondieron desde el espacio con visible enojo.

El PRO define límites y busca preservar su identidad

En medio de estas tensiones, Mauricio Macri encabezó una reunión del Consejo Nacional del PRO en la que se ratificó que no conformarán un interbloque con LLA. La posibilidad había sido considerada porque le habría permitido al oficialismo disputar la primera minoría al peronismo y aumentar su peso en las comisiones. Sin embargo, los diputados que permanecen en el bloque respaldaron mantener independencia absoluta.

Además, el próximo martes el PRO definirá quién será su nuevo secretario parlamentario tras la salida de Giudici. El nombre con mayor consenso es Javier Sánchez Wrba, quien ya ocupó ese rol en el Senado y cuenta con el apoyo de Cristian Ritondo.

El partido ya mostró su distancia al firmar en disidencia el dictamen del Presupuesto 2026, argumentando que el texto no incluía la coparticipación automática dictada por la Corte Suprema ni el pago de los $6.000 millones adeudados a la Ciudad de Buenos Aires. También estudian en detalle otros artículos, como el 74, que habilitaría un mecanismo de compensación de deudas reclamadas por Edesur y Edenor. “Estos le quieren cobrarle el IVA a los diarios pero le quiere regalar cuatro veces esa plata a Edesur y Edenor”, sostuvieron con ironía.

Lo que viene para el bloque amarillo

De cara a los próximos meses, el PRO se concentrará en delinear una estrategia que le permita sostener su identidad. El primer test será durante el verano, cuando se discutan las reformas laboral, penal y tributaria, en un escenario en el que LLA seguirá intentando sumar voluntades para fortalecer su posición legislativa.