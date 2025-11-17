Con la puesta en funcionamiento de la nueva Planta de Ósmosis Inversa en Colonia San Martín, el distrito de Saavedra alcanzó un hecho histórico: Desde ahora, todas las localidades cuentan con acceso a agua potable.

El acto fue encabezado por el intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot. El alcalde estuvo acompañado por funcionarios y representantes de organismos provinciales, autoridades locales y vecinos que se reunieron para celebrar la concreción de una obra muy esperada por la comunidad.

Durante su discurso, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, destacó: “este logro representa mucho más que una obra, es la adquisición de un derecho esencial para nuestros vecinos".

En ese sentido, el alcalde municipal remarcó "Cumplimos con una promesa y con un compromiso asumido desde el primer día de gestión y es que cada rincón del distrito tenga garantizado el acceso al agua potable, un recurso vital para la salud y el bienestar de todos”.

Según se informó, esta nueva planta incorpora un sistema de ósmosis inversa de última generación que permite optimizar la calidad del agua, eliminando el arsénico y garantizando que sea segura y apta para el consumo humano.

Desde el Municipio de Saavedra se destacó que este avance reafirma el compromiso de la gestión municipal con la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios esenciales. Como así también, se indicó que refleja una decisión sostenida de construir un distrito integrado, con desarrollo y mejor calidad de vida para todos los vecinos.

¿Qué es una planta ósmosis?

Una planta de ósmosis es una instalación que utiliza el proceso de ósmosis inversa para purificar agua a gran escala, eliminando contaminantes, sales, minerales y otras impurezas a través de una membrana semipermeable. Este sistema se aplica industrialmente o para desalinizar agua de mar, o incluso se puede encontrar en versiones más pequeñas (unidades de purificación de agua) para uso doméstico o milita.

En diciembre se viene el aniversario de Pigüé

El Intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot, recientemente presentó el cronograma de actividades por el 141° Aniversario de Pigüé, que se celebrará el próximo jueves 4 de diciembre, con festejos centrales el sábado 6 y domingo 7 en el Parque Municipal Fortunato Chiappara. Durante la conferencia, el intendente municipal destacó el trabajo conjunto con las instituciones y la comunidad para hacer posible una nueva edición de esta fiesta tan esperada, subrayando su relevancia regional y nacional.

“En un contexto de emergencia económica, hemos decidido llevar adelante una celebración austera, pero con una gran carga simbólica y participativa, respondiendo al pedido de la comunidad y de las instituciones que son el corazón de este aniversario”, expresó el mandamás Matías Nebot.

"Los 141 años de Pigüé representan una nueva oportunidad para celebrar nuestra historia, nuestra identidad y el esfuerzo conjunto que nos permite seguir construyendo el lugar que queremos", se indicó desde la comuna de Saavedra.