Nebot inauguró la Planta de Ósmosis Inversa en Colonia San Martín
El intendente municipal de Saavedra, Marías Nebot, dijo que se trata de un hito histórico hacia el acceso equitativo al agua potable en todo el distrito.Municipales17 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Con la puesta en funcionamiento de la nueva Planta de Ósmosis Inversa en Colonia San Martín, el distrito de Saavedra alcanzó un hecho histórico: Desde ahora, todas las localidades cuentan con acceso a agua potable.
El acto fue encabezado por el intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot. El alcalde estuvo acompañado por funcionarios y representantes de organismos provinciales, autoridades locales y vecinos que se reunieron para celebrar la concreción de una obra muy esperada por la comunidad.
Durante su discurso, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, destacó: “este logro representa mucho más que una obra, es la adquisición de un derecho esencial para nuestros vecinos".
En ese sentido, el alcalde municipal remarcó "Cumplimos con una promesa y con un compromiso asumido desde el primer día de gestión y es que cada rincón del distrito tenga garantizado el acceso al agua potable, un recurso vital para la salud y el bienestar de todos”.
Según se informó, esta nueva planta incorpora un sistema de ósmosis inversa de última generación que permite optimizar la calidad del agua, eliminando el arsénico y garantizando que sea segura y apta para el consumo humano.
Desde el Municipio de Saavedra se destacó que este avance reafirma el compromiso de la gestión municipal con la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios esenciales. Como así también, se indicó que refleja una decisión sostenida de construir un distrito integrado, con desarrollo y mejor calidad de vida para todos los vecinos.
¿Qué es una planta ósmosis?
Una planta de ósmosis es una instalación que utiliza el proceso de ósmosis inversa para purificar agua a gran escala, eliminando contaminantes, sales, minerales y otras impurezas a través de una membrana semipermeable. Este sistema se aplica industrialmente o para desalinizar agua de mar, o incluso se puede encontrar en versiones más pequeñas (unidades de purificación de agua) para uso doméstico o milita.
