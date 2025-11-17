River empató con Vélez y complicó su clasificación a la Libertadores 2026.

River Plate dejó pasar una oportunidad clave en su búsqueda de ingresar a la Copa Libertadores 2026. La igualdad sin goles frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura, no le permitió asegurar el tercer puesto en la Tabla Anual. Por esa razón, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó condicionado y deberá seguir de cerca lo que ocurra en el cierre del campeonato para conocer su futuro internacional.



Un empate que cambió el escenario de River

El 0 a 0 ante Vélez dejó al Millonario en una situación incómoda. Si bien ambos equipos ya estaban clasificados a los octavos de final del Clausura, el resultado impactó directamente en el objetivo mayor: entrar a la Copa Libertadores.

Desde el arranque, River mostró una postura dominante. En los minutos iniciales generó tres ocasiones claras, pero el local, con Guillermo Barros Schelotto al mando, logró recomponerse. El Fortín tomó protagonismo en el tramo final del primer tiempo y dispuso de las oportunidades más concretas, aunque sin conseguir reflejarlo en el marcador.



Un segundo tiempo intenso y con los arqueros como figuras

La etapa complementaria mantuvo la misma tónica: ritmo alto, presión, espacios y presencia constante en ambas áreas. Tomás Marchiori y Franco Armani terminaron siendo determinantes con atajadas claves.

A los 23 minutos, Armani protagonizó una de las acciones más destacadas del encuentro cuando evitó el gol tras una pelota parada que culminó con un remate de Tomás Cavanagh. El futbolista de Vélez no pudo aprovechar el arco vacío. Minutos más tarde, Thiago Acosta buscó sorprender desde media distancia, pero Marchiori intervino con firmeza y envió el balón al tiro de esquina.



River quedó cuarto en la Tabla Anual y ya no depende de sí mismo

Con el empate, River quedó ubicado en la cuarta posición de la Tabla Anual. Este puesto no le garantiza un boleto directo ni el acceso automático al repechaje. Para aspirar a la Copa Libertadores 2026, el Millonario debe aguardar un resultado externo clave.

La única combinación que lo favorece es que el campeón del Torneo Clausura sea Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors. Solo bajo esa condición el conjunto de Núñez podrá acceder al puesto de repesca destinado al máximo certamen continental.



Los antecedentes que complicaron la situación del Millonario

Antes del duelo con Vélez, River ya había perdido otras oportunidades para sellar su clasificación. Primero, quedó eliminado en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Luego, Independiente Rivadavia lo dejó sin chances en la Copa Argentina. Es por ello que la Tabla Anual se había convertido en su última vía directa para alcanzar la participación internacional.

Si tampoco consigue el pase a la Libertadores mediante los resultados ajenos, River deberá afrontar la próxima temporada participando de la Copa Sudamericana, un desenlace que reflejaría un año deportivo adverso para el club.



Su última oportunidad: pelear el Clausura

A pesar de su posición actual, River todavía está con vida en la competencia local. El acceso a los playoffs del Clausura le da una alternativa concreta: en caso de consagrarse campeón del torneo, el equipo de Marcelo Gallardo obtendrá automáticamente el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.



Cómo quedó Vélez y qué se viene para ambos

Del otro lado, Vélez Sarsfield cerró el Clausura en la cuarta posición de la zona B con 26 puntos, lo que le permite disputar los octavos de final como local. River, que terminó sexto con 22 unidades, deberá afrontar el primer cruce de playoff como visitante.

En este contexto, Gallardo afronta un desafío importante: además de depender de otros resultados, tendrá que encarar la fase decisiva del campeonato con el objetivo firme de obtener una nueva estrella y asegurar la clasificación internacional por la vía deportiva.