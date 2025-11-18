Otermín: "El pueblo no olvida a quien no lo traiciona"

Desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el mandamás de Lomas de Zamora comentó: "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, hace 53 años, hubo militantes que trajeron al General Juan Domingo Perón a la Argentina después de 18 años de persecución, proscripción y exilio".

"Este 17 de noviembre, nuestro homenaje a los compañeros de Lomas que formaron parte de esa hazaña, que su fuerza y su valentía sirva de guía para los más jóvenes. Lo hicieron con Perón y lo vamos a hacer con Cristina", sostuvo Otermin quien de esta forma volvió a reclamar por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien desde hace meses cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada por la causa que se conoce como Vialidad.

El acto por el Día del Militante tuvo lugar en el club Sarmiento de Albertina. El alcalde estuvo acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

Por otro lado, el alcalde comentó "Estoy absolutamente orgulloso de cada uno de los compañeros y compañeras del peronismo de Lomas de Zamora, de los que estuvieron hoy y de los que nos cuidan desde el Comando Celestial".

Asimismo, el alcalde municipal de Lomas de Zamora tuvo palabras para con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Gracias Cristina de corazón por el mensaje que mandaste a los compañeros de Lomas. El pueblo no olvida a quien no lo traiciona".

Federico Otermín, en el mismo hilo en X, acotó: "Cuando el regreso de Perón parecía imposible la militancia fue la que mantuvo viva la llama del peronismo. La persistencia y la organización siempre triunfan".



Otermín: "Las escuelas son una hoja de ruta para descubrir la historia de nuestras ciudades"

El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presenció los festejos por los 70 años de la escuela primaria N°42 Islas Malvinas de Llavallol.

Al respecto, desde redes, dijo "Las escuelas son una hoja de ruta para descubrir la historia de nuestras ciudades, de nuestros barrios, la mirada y los sueños de los pioneros. Celebramos en comunidad los 70 años de la escuela primaria N°42 Islas Malvinas de Llavallol, una institución que ya desde el nombre refleja una posición a favor de la paz, la patria y la soberanía".

"Por acá pasaron miles de chicos y chicas, muchos de ellos ahora son madres y padres que mandan a sus hijos a la misma institución, y Mariela, que fue alumna y hoy es su directora. Es muy emocionante ver cómo a lo largo del tiempo siguieron y siguen vinculados con la comunidad educativa", agregó.

"En el Gobierno de la Comunidad trabajamos todos los días para que la escuela sea la piedra fundacional de un Lomas mejor. Gracias por ayudarnos a cultivar el amor y la identidad", dijo.

Compromiso con el Medioambiente

"Con Daniela Vilar (ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires), recién llegada de la COP 30 sobre cambio climático en Brasil, vinimos a ver la muestra de la Escuela Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada del Municipio. Prepararon proyectos extraordinarios", contó el alcalde en sus redes

"En el Gobierno de la Comunidad trabajamos para que los vecinos sean felices y para eso tenemos que construir una ciudad más verde, linda, limpia, cuidada, sustentable, que respete al ambiente y que construya futuro. Gracias profes y alumnos de Emajea por sembrar -en todo el sentido de la palabra- un Lomas mejor, también a cada uno de los líderes ambientales por su compromiso y responsabilidad", dijo.