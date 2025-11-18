Zamora: "Se trata de un proyecto fundamental para el disfrute de los turistas"
Con la construcción de un nuevo mirador, el Puerto de Frutos se prepara para recibir la próxima temporada de verano. El intendente de Tigre pone el foco en el turismo.Municipales18 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El Municipio de Tigre lleva adelante la ejecución de un nuevo espacio público peatonal con vistas al río Luján. A su vez, el entorno comercial a cielo abierto, ubicado en Tigre centro, ofrece una importante gama de ofertas gastronómicas; como así también una amplia variedad de comercialización de productos y artesanías desarrolladas por emprendedores locales.
Con la visita de más de 5 millones de turistas por año al Municipio de Tigre, el Puerto de Frutos se posicionó como uno de los puntos más atractivos del distrito. En este marco, el centro comercial a cielo abierto se prepara para la próxima temporada de verano que incluirá un mirador -en construcción por el Gobierno local- para el disfrute de la comunidad.
El importante proyecto de infraestructura consta de 100 mts lineales ubicados donde desemboca la calle Las Casuarinas. Tiene como objetivo continuar promoviendo espacios de encuentro y recreación que fortalezcan el vínculo de la comunidad con su entorno natural.
La estructura se conforma como una pieza unida, compuesta por una viga sobre el tablestacado, sobre la cual se ejecuta la losa y bancos longitudinales de hormigón integrados en un mismo conjunto estructural. Actualmente se concretaron 45 metros de viga con tabiques de hormigón y se avanza con la preparación de los 35 metros restantes.
Respecto de la obra, el intendente de Tigre, Julio Zamora resaltó que el turismo es una de las herramientas económicas principales para el desarrollo de la comunidad local y agregó: “Se trata de un proyecto fundamental para el disfrute de los turistas que vienen a visitarnos".
El Puerto de Frutos está ubicado en el centro de la ciudad -a 10 minutos de la estación de trenes- y se encuentra abierto de lunes a viernes, de 10 a 18 horas; y los fines de semana y feriados de 10 a 19 horas, siempre con entrada gratuita. Dentro del predio, los visitantes pueden disfrutar de un gran abanico de ofertas gastronómicas.
Además, los artesanos locales llevan adelante la comercialización de una diversificada cantidad de elementos confeccionados mayormente en mimbre y productos comestibles elaborados con materia prima autóctona e ítems como muebles e indumentaria.
Infraestructura escolar: Zamora supervisó los trabajos de ampliación en el Jardín de Infantes N°935 de Troncos del Talar
El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó los trabajos de ampliación que se realizan en el Jardín N° 935 de Troncos del Talar. El objetivo de dichas tareas es continuar mejorando la calidad educativa de los estudiantes del Municipio.
“Estuvimos recorriendo el establecimiento donde estamos ampliando el espacio educativo que responde a la demanda por el crecimiento de la matrícula. Desde el Municipio de Tigre continuamos apostando por la educación pública como un eje de la gestión”, señaló Zamora.
Con fondos propios, el Gobierno comunal realiza dos aulas nuevas con sus respectivos baños y una conexión entre los dos edificios que allí se encuentran y comprenden el jardín de infantes.
En la recorrida, el intendente también dialogó con los directivos para conocer sus necesidades y las problemáticas que se presentan en Troncos del Talar.
