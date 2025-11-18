El intendente municipal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, envió una ordenanza al Honorable Concejo Deliberante para prohibir las apuestas.

"En Castelli vamos a prohibir y bloquear los sitios de apuestas online que hacen que nuestros pibes ingresen al juego compulsivo y terminen endeudados, vendiendo lo que tienen y haciendo cualquier cosa para jugarse todo", argumentó el intendente municipal.

En un hilo que compartió en su cuenta de la red social X (Antes Twitter), el alcalde dijo que "Las estadísticas son preocupantes, el juego y apuestas crecieron más del 150% en dos años y la mayoría de los que juegan son jóvenes".

"No vamos a permitir que un gran negocio arruine muchas vidas. Nosotros no creemos en la estupidez del libre mercado, creemos en cuidar a los pibes y pibas", remarcó.

Francisco Echarren y un mensaje a la militancia

En el marco del día de la militancia peronista que tuvo lugar este 17 de noviembre, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, compartió una reflexión en sus redes y al respecto dijo que "peronista es el que milita".

Y agregó "En el día de la militancia, caminemos unidos para construir una Nación libre, independiente y justa. Ni progre ni de centro: bien peronista. Y eso solo lo hacemos militando.

Feliz día a todos los que sienten que no alcanza con ser feliz uno mismo. Hay que trabajar por la felicidad de los demás".



Francisco Echarren apuntó contra Milei

El Intendente (I) Sebastián Echarren recibió al Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, para firmar el acta de intención con Club Deportivo Castelli, Independiente Fútbol Club y Club Circulo Democrático de Castelli por 210.000.000 de pesos.

En un día histórico para Castelli, el Ministro llegó acompañado del Subsecretario de Habitat Rubén Pascolini, el Presidente del Fideicomiso “Fuerza Solidaria” Juan Cacamo y el Director Regional Diego Ginestra.

El monto final las instituciones lo recibirán en tres etapas y están destinado a obras históricas, que cambiarán la vida deportiva, social y de infraestructura a los clubes.

Además, se realizó la entrega de nuevas ayudas habitacionales, a más vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para refacciones y arreglos en sus viviendas.

Por último, Juan Cacamo entregó una ayuda económica a Castelmar, de una importante suma de dinero, para el crecimiento y desarrollo de la empresa.

El cierre estuvo a cargo del Ministro Andrés Larroque, que destacó la importancia de la gestión municipal en el trabajo diario que se realiza en Castelli, el acompañamiento constante con los clubes de la ciudad en su rol deportivo y social y el estado presente para garantizar nuevos derechos para todos.

"Mientras el presidente de la Nación, Javier Milei, ajusta y castiga, junto a Sebastián Echarren y el ministro bonaerense, Andrés Larroque, firmamos 210 millones para obras en tres clubes de la ciudad. Más de mil chicos van a tener mejores instalaciones para hacer sus actividades", dijo el alcalde Francisco Echarren desde sus redes.

"En tiempos de crisis, los clubes cumplen un rol social esencial para educar con valores a nuestros pibes. Hay que estar ahí, no con una motosierra sino con ayuda y apoyo. Nosotros creemos en esa Argentina", resaltó.