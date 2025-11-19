El consejo nacional del PJ se reunió este martes en la histórica sede histórica de Matheu 130. Del encuentro participó Máximo Kirchner y los cinco vicepresidentes del partido, José Mayans, Germán Martínez, Lucia Corpacci, Mariel Fernández y Ricardo Tignanelli. Cristina Kirchner no participó.

Uno de los temas centrales del plenario fue la contención de legisladores dentro de los bloques de Fuerza Patria en las dos cámaras del Congreso. La novedad principal se verá en el Senado, donde los bloques del kirchnerismo, que preside Juliana Di Tullio, y del interior, que conduce José Mayans, se unificarán y cambiarán el nombre. A partir de ahora se llamará bloque justicialista.

El bloque que contiene a cuatro peronistas disidentes, como Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Fernando Salino, seguirá por separado pero formando parte del interbloque de Fuerza Patria. Lo que resta saber es cómo se moverá el gobernador santiagueño Gerardo Zamora cuando desembarque en la Cámara alta.

Otro de los temas importantes que se trató en la reunión justicialista fue la postura del peronismo frente al debate por la reforma laboral, iniciativa que el Gobierno quiere empezar a tratar en el corto plazo.

En la reunión se acordó trabajar en forma sincronizada entre el PJ Nacional, los bloques legislativos de las dos cámaras y la CGT. En los próximos días el partido emitiría un documento que siente una posición respecto a la iniciativa oficial.

Al respecto, la intendenta municipal del distrito de Moreno, Mariel Fernández, comentó desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) detalles del encuentro: "Nos reunimos con el Consejo Nacional del Partido Justicialista para planificar cómo vamos a defender a nuestro pueblo ante los proyectos de reformas y las políticas de exclusión que impulsa Javier Milei. Hoy más que nunca organización, acción y compromiso con los que más sufren. Como siempre hizo el peronismo a lo largo de nuestra historia".

Reunión con el Secretario de Trasnporte terrestre

La mandamás municipal del distrito de Moreno, Mariel Fernández, informó desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) que mantuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Transporte Terrestre de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Damian Contreras.

Al respecto, la jefa comunal del distrito de Moreno dijo que el objetivo de la reunión fue "para conversar sobre la nueva propuesta del sistema de transporte público que estamos planificando para nuestro municipio".

El rol de la militancia peronista

"Un 17 de noviembre en 1972, Juan Domingo Perón regresaba a la Argentina después de años de proscripción, marcando un hecho histórico que representó el triunfo de la resistencia y la fuerza del pueblo organizado. Conmemoramos el Día de la Militancia, esa que se construye con compromiso, entrega y un profundo amor por nuestra patria y por cada vecina y vecino. Porque militar es creer y construir un país más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos y todas", dijo la mandamás en el marco del día de la militancia peronista.