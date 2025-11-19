Mundial 2026: ya hay 42 selecciones clasificadas

Camino al Mundial 2026: los 42 clasificados, los repechajes y todos los detalles de una jornada histórica

Camino al Mundial 2026: los 42 clasificados, los repechajes y todos los detalles de una jornada histórica

El martes 18 de noviembre dejó definiciones importantes en distintos rincones del planeta. Europa, Asia y Concacaf completaron sus cupos directos rumbo al Mundial 2026, que será el primero con 48 selecciones y que todavía mantiene seis lugares pendientes que se resolverán en los repechajes de marzo.

El movimiento comenzó temprano en Asia, donde se adjudicó el último boleto disponible para el Repechaje Internacional. Luego llegó el turno de una intensa jornada europea con partidos decisivos, mientras que la Concacaf cerró el día con duelos en simultáneo que modificaron la tabla final.

Irak avanzó al Repechaje Internacional

El primer capítulo de la jornada se dio en Asia. Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en el Basra International Stadium, resultado que, sumado al empate 1-1 en la ida, le permitió transformarse en uno de los seis equipos que disputarán el Repechaje Internacional por dos cupos a la Copa del Mundo.

Europa definió cinco clasificados directos

La actividad más intensa transcurrió en el continente europeo, donde se confirmaron cinco nuevos pasajes directos al Mundial 2026 y otros cinco seleccionados que irán al Repechaje tras finalizar segundos en sus grupos. A ellos se sumarán cuatro equipos provenientes de la Nations League: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

Suiza, firme líder del Grupo B

Suiza empató 1-1 como visitante ante Kosovo, resultado que la dejó con 14 puntos en la cima del Grupo B y con el pasaje asegurado por sexto Mundial consecutivo. Kosovo, con 11 unidades, disputará el Repechaje europeo.

Escocia vuelve a un Mundial después de 1998

En uno de los duelos más vibrantes del día, Escocia venció 4-2 a Dinamarca por el Grupo C. A los daneses les alcanzaba el empate para asegurarse la clasificación, pero el local marcó dos goles sobre el final —uno desde la mitad de cancha— y terminó primero con 13 puntos, dos más que su rival. Escocia regresará así a una Copa del Mundo tras 26 años.

España mantiene su racha intacta desde 1978

Por el Grupo E, España igualó 2-2 ante Turquía y se quedó con el liderazgo con 16 puntos, garantizando su presencia consecutiva en Mundiales desde 1978. Turquía terminó segunda con 13 unidades y definirá su suerte en el repechaje.

Austria vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años

En el Grupo H, Austria empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina, alcanzó 19 puntos y selló su regreso mundialista después de 28 años. Bosnia, con 17 puntos, quedó obligada a disputar el repechaje.

Bélgica, otra vez entre los mejores

Bélgica completó su clasificación en el Grupo J con una goleada 7-0 sobre Liechtenstein. Lideró con 18 puntos y participará de su 15ª Copa del Mundo. Gales, que superó 7-1 a Macedonia del Norte, terminó segunda con 16 unidades e irá al repechaje.

Concacaf definió sus últimos tres clasificados

El cierre del día quedó en manos de la Concacaf, donde se disputaron seis partidos en simultáneo para resolver los tres boletos directos y dos lugares en la Repesca Internacional.

Los nuevos clasificados fueron Panamá, Curazao y Haití.

Panamá se quedó con la punta en el Grupo A

Surinam cayó 3-1 ante Guatemala y permitió que Panamá, que goleó 3-0 a El Salvador, se adueñara del liderazgo y del cupo directo con tres puntos de ventaja.

Curazao sorprendió y logró el boleto

Por el Grupo B, Jamaica y Curazao igualaron sin goles. El empate favoreció al elenco visitante, que terminó con 12 puntos y aseguró su clasificación por uno más que Jamaica.

Haití superó a Nicaragua y aseguró su clasificación

En el Grupo C, Haití venció 2-0 a Nicaragua, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar y desplazar a Honduras, que igualó con Costa Rica y quedó segunda.

Repechaje Internacional: cómo se jugarán los últimos cupos

La Repesca Internacional tendrá dos semifinales entre los cuatro seleccionados ubicados más abajo en el Ranking FIFA, mientras que los dos mejores esperarán directamente en la final. De las seis selecciones, solo dos obtendrán pasaje al Mundial.

Según los puestos actuales del ranking, figuran:

Irak (57°)

República Democrática del Congo (60°)

Bolivia (76°)

Nueva Caledonia (150°)

En Concacaf, los representantes serán Jamaica y Surinam.

El sorteo del Mundial 2026 ya tiene 42 selecciones confirmadas

Con este panorama, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, previsto para el viernes 5 de diciembre a las 12 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC, contará con 42 equipos confirmados y 6 pendientes, que se conocerán cuando finalicen los repechajes en marzo de 2026.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 (42/42)

Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

*Países organizadores.

Las selecciones que jugarán el Repechaje Internacional (6/6)

Conmebol (1/1): Bolivia.

Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

África (1/1): República Democrática del Congo.

Asia (1/1): Irak.

Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

Dos de estos seis equipos obtendrán su clasificación.

Las selecciones que disputarán el Repechaje Europeo (16/16)

Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía.

Además: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte provenientes de la Nations League.

Serán 12 segundos de grupo más 4 equipos clasificados por Nations League que no hayan terminado primero o segundo en las Eliminatorias. De allí saldrán los últimos 4 cupos europeos al Mundial.