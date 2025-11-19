En pleno desarrollo del juicio por la causa Cuadernos —el proceso que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios acusados de integrar un esquema de corrupción— el fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que, de estar vivo, Néstor Kirchner también habría sido imputado. El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que existen pruebas que permitirían sostener esa imputación y remarcó que durante la investigación se reunieron numerosos testimonios.

“Néstor estaría hoy en el juicio de Cuadernos como imputado”, afirmó Stornelli, quien condujo la etapa de recolección de pruebas. Según indicó, la ex presidenta habría tenido conocimiento del sistema de recaudación que se investiga, aunque aclaró que no la considera la autora intelectual del mecanismo. Incluso deslizó la posibilidad de que “quizás hubo un armado anterior que se continuó”.

El rol de Néstor Kirchner y el vacío tras su muerte

Durante la entrevista, Stornelli sostuvo “sin ninguna duda” que el ex intendente de Río Gallegos habría sido uno de los imputados en la causa. En ese marco, añadió que no habría sido la única figura relevante en la presunta coordinación del sistema investigado.

Además, señaló que la investigación permitió detectar un momento crítico tras la muerte de Néstor Kirchner. “Cuando muere el ex presidente, hay un intervalo que nadie sabía cómo seguir o cómo hacer”, reveló. Ese dato, contó, surgió a partir del testimonio de uno de los arrepentidos que participó del proceso judicial.

El fiscal explicó que en ese período el funcionamiento de la red habría quedado en manos de personas vinculadas al expresidente fallecido, lo que generó lo que describió como una “pseudo anarquía”. Aunque reconoció que la coordinación perdió precisión, remarcó que “sí funcionaba de una manera más silenciosa y vertical”.

El presunto circuito de recaudación

Stornelli insistió en que el mecanismo de recaudación “está probado” y que la causa cuenta con “decenas de testigos” capaces de confirmar cómo se realizaban los movimientos de dinero. Según describió, el proceso incluía entregas en efectivo, en sótanos, en autos y en bolsos.

El fiscal detalló que se identificaron tres canales principales: “Eran tres canales. Uno era el auto que manejaba Centeno que llevaba al departamento de Juncal y Uruguay y otros dos que llevaban a la Casa Rosada“. Tras recibir los bolsos, los recaudadores los habrían trasladado hacia la quinta de Olivos.

En ese esquema, el último tramo tenía como figura central a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, señalado como el responsable de viajar a Santa Cruz con la recaudación. “Nosotros hemos podido establecer ese circuito. El dinero llegaba a esos domicilios en Calafate y uno o dos en Río Gallegos“, afirmó.

El aporte de los arrepentidos

Entre los testimonios más relevantes, Stornelli destacó el del contador Manzanares. “Manzanares dijo todo. Era el contador y tenía acceso a los cuits y acceso a las cuentas de todo el mundo“, recordó. Según resumió el fiscal, la declaración del imputado reveló cómo se blanqueaban los fondos: “Básicamente, cuenta que él generaba el blanco, decían ‘salí de shopping’, era ir a comprar inmuebles, empresas, activos que servían para que ese dinero se pudiese ir diluyendo“.

Críticas a las audiencias virtuales

A más de diez años del inicio de la investigación, el fiscal expresó su disconformidad con la modalidad del juicio. “El juicio de Cuadernos me deja sabor a poco”, dijo, en referencia a la decisión de realizar las audiencias de forma virtual.

Stornelli cuestionó que, en ese formato, no es posible garantizar la transparencia de las declaraciones: “En una audiencia virtual usted no sabe si el que declara tiene apuntadores, y el declarante no está sentado frente a un sistema frente a un juez que le impone respeto”. A su entender, “mentir a la camarita de un teléfono es una cosa y mentir frente a los jueces es mucho más difícil”, y añadió que la presencialidad facilita la repregunta y el análisis directo del testimonio.

Sobre el caso Nisman: “No hay duda que lo mataron”

Al ser consultado por la muerte del ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, Stornelli reiteró su postura histórica: “El asesinato de Nisman está probado”. Recordó que fue uno de los primeros funcionarios judiciales en advertir esa hipótesis y que esa postura derivó en “algunas persecuciones”.

“No hay duda que lo mataron y lo mataron por su trabajo”, aseguró. Evitó profundizar en detalles, pero dejó una definición contundente: “Creo que es un crimen de Estado”.