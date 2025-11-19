La Libertad Avanza busca orden interno y control legislativo en la provincia
Reacomodos en organismos, cambios en jefaturas y nuevas alianzas locales marcarán el trasfondo político del encuentro que reunirá a la dirigencia libertaria en Mar del Plata.Política19 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La Libertad Avanza (LLA) prepara para el 30 de noviembre un encuentro clave en Mar del Plata que buscará reordenar la estructura política del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y consolidar el liderazgo partidario de Karina Milei y Sebastián Pareja.
La actividad, prevista en el NH Gran Hotel Provincial, funcionará como un punto de inflexión para definir la conducción de los bloques legislativos y avanzar en la reorganización interna tras un año atravesado por disputas de poder.
El evento —presentado como “Seminario de Políticas Legislativas PBA”— convocará a concejales, legisladores provinciales y dirigentes territoriales. Allí se espera la presencia de Karina Milei, presidenta nacional del partido, y de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Para el oficialismo libertario bonaerense, la foto conjunta tendrá un valor político central: exhibir volumen propio y mostrar una estructura ordenada detrás de Pareja, actual presidente partidario en la provincia y diputado nacional electo.
La cumbre se inscribe en un proceso de reconfiguración interna que apunta a fortalecer a la conducción provincial de LLA en áreas legislativas y territoriales. Entre los movimientos que se analizan figura la designación de nuevas autoridades en los bloques bonaerenses, donde algunos dirigentes impulsan cambios en jefaturas y responsabilidades parlamentarias.
En paralelo, también se evalúan revisiones en organismos nacionales con fuerte presencia en el territorio, como las agencias y unidades de gestión del PAMI, que el año pasado habían incorporado perfiles provenientes de distintos sectores internos.
En los municipios, la estrategia incluiría la apertura de mesas políticas con referentes locales y sectores aliados, especialmente espacios vinculados a figuras nacionales como Patricia Bullrich y Diego Santilli. La intención, según explican en el entorno organizador, es ampliar la base de sustentación territorial sin reproducir disputas previas dentro del oficialismo.
La actividad de Mar del Plata también se dará en un momento de tensión política para el partido. Mientras busca ampliar su influencia legislativa en la provincia y en el Congreso, Karina Milei atraviesa un proceso judicial vinculado a supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Las declaraciones indagatorias comenzaron el 18 de noviembre y se extenderán hasta el 5 de diciembre, en un expediente que también involucra al expresidente del organismo, Diego Spagnuolo.
En el escenario nacional, LLA aspira a consolidar posiciones clave en el Parlamento de cara al debate por el Presupuesto 2026. Dirigentes como Martín Menem y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideran que en las próximas semanas algunos gobernadores podrían habilitar a sus legisladores a conformar bloques propios que funcionen como aliados del oficialismo, lo que facilitaría la negociación legislativa.
Con la mirada puesta en la unificación interna y en la construcción de una estructura más disciplinada, la cumbre de Mar del Plata se perfila como el intento más contundente de La Libertad Avanza por ordenar su presencia política en la provincia y proyectar un liderazgo claro hacia 2025.
La SRA cuestiona el paquete impositivo y mete presión en la Legislatura
Fuerte rechazo de la Sociedad Rural a los cambios del Impuesto Inmobiliario bonaerense. Exigen previsibilidad y un sistema tributario sin sorpresas.
Docentes universitarios se suman al paro nacional de ATE
Estatales y docentes universitarios marchan hoy al grito de “sin financiamiento no hay universidad”: jornada clave de movilización contra el ajuste.
Paritarias: qué demandas se llevó la Provincia de los estatales y cómo sigue la negociación
La paritaria volvió a abrirse en un clima de tensión salarial y ajuste nacional, con gobierno bonaerense tomando nota de los reclamos y los gremios a la espera de respuestas.
Coimas en ANDIS: Spagnuolo llega a Comodoro Py a declarar
Spagnuolo declara hoy en Comodoro Py por la causa de coimas en ANDIS. Hay audios, chats y fotos que lo complican, pero su defensa dice que todo es “trucho”.
Renuncia en el Gobierno en medio del escándalo ANDIS
La directora Ornella Calvete presentó su renuncia tras los hallazgos de la causa ANDIS: su padre, Calvete, acusada de operar pagos millonarios.
Destituyeron a la jueza Makintach por el documental del juicio Maradona
Destituyeron a la jueza Makintach por su participación en un documental del juicio Maradona. Decisión unánime y quilombo judicial en La Plata.
Encuesta: los números que sacuden la interna oficial y meten presión al Gobierno
Una encuesta revela que Milei pierde confianza en lo económico: más del 50% duda de su capacidad. Mirá los números que reavivan la tensión política.