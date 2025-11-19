Echarren criticó el "industricidio" de Milei
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, dijo que en dos años de la presidencia de Milei ya cerraron 16 mil Pymes y aseguró que otras 35 mil están fundiéndose.Municipales19 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, manifestó su preocupación por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Concretamente, el alcalde del distrito de la quinta sección electoral comentó "En dos años de gobierno de Javier Milei cerraron 16 mil pymes y otras 35 mil están fundiéndose".
En ese sentido, el jefe comunal del distrito de Castelli señaló que "el desplome del consumo y la apertura de importaciones es una mezcla mortal para el sector que genera el mayor trabajo registrado del país".
En otro tramo del hilo que compartió en sus redes sociales, Echarren advirtió que "No hay destino, no hay futuro. No hay país posible. Estuvimos analizando la encuesta que realizó la ENAC. No solo hay que oponerse. Hay que construir otro camino".
Echarren y un freno a las apuestas
El intendente municipal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, envió una ordenanza al Honorable Concejo Deliberante para prohibir las apuestas. "En Castelli vamos a prohibir y bloquear los sitios de apuestas online que hacen que nuestros pibes ingresen al juego compulsivo y terminen endeudados, vendiendo lo que tienen y haciendo cualquier cosa para jugarse todo", argumentó el intendente municipal.
En un hilo que compartió en su cuenta de la red social X (Antes Twitter), el alcalde dijo que "Las estadísticas son preocupantes, el juego y apuestas crecieron más del 150% en dos años y la mayoría de los que juegan son jóvenes".
"No vamos a permitir que un gran negocio arruine muchas vidas. Nosotros no creemos en la estupidez del libre mercado, creemos en cuidar a los pibes y pibas", remarcó.
