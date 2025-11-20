Paritarias: la Provincia recibe a docentes y judiciales

En plena disputa por el financiamiento provincial y tras el reinicio de la negociación con los estatales, el Gobierno bonaerense volverá a abrir este jueves dos paritarias clave: docentes y judiciales. El objetivo, según la convocatoria oficial, es discutir el incremento salarial correspondiente al último bimestre del año, aunque las señales previas apuntan a que no habrá una oferta concreta hasta después del debate legislativo del próximo 26 de noviembre.

El Ministerio de Trabajo recibirá desde las 10 a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y, más tarde, a los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La reactivación de ambas mesas llega en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y por la advertencia del Ejecutivo provincial sobre el impacto de los recortes nacionales en las cuentas bonaerenses.

Reclamos por salario y pases a planta

Antes de la reunión, el secretario general de UDOCBA, Alejandro Salcedo, dejó clara la postura del sector docente y reclamó una mejora urgente: pidió un aumento salarial “debido a los ajustes económicos y las condiciones de trabajo” que atraviesan las y los trabajadores de la educación. La presión sindical apunta a recomponer el ingreso antes del cierre del año, luego de meses señalados por inflación en alza y el encarecimiento generalizado del costo de vida.

La paritaria del martes con los estatales expuso la distancia entre el reclamo y las posibilidades actuales de la gestión de Axel Kicillof. Allí no hubo oferta formal. Los gremios solicitaron una suba que “sirva para recuperar la pérdida del poder adquisitivo”, además de avanzar en el pase a planta permanente en todas las jurisdicciones y acelerar el funcionamiento de las mesas técnicas sectoriales, como la de auxiliares de la educación. También reiteraron la importancia de avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo provincial.

Desde el Ejecutivo reiteraron que la “delicada situación financiera de las arcas provinciales” se agrava por las quitas presupuestarias del Gobierno nacional y remarcaron que la prioridad es aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el endeudamiento solicitado. Sin esos instrumentos, plantean, es difícil comprometer incrementos salariales.

Sin oferta inmediata y foco en la Legislatura

Todo indica que el encuentro de este jueves con docentes y judiciales seguirá la línea del martes: escuchar los planteos sin presentar un número. Según adelantaron fuentes oficiales, la propuesta económica se dará a conocer recién en una próxima reunión después del 26 de noviembre, cuando la Legislatura trate el paquete fiscal solicitado por Kicillof.

Ese día será decisivo. El Gobierno provincial ató de manera explícita su capacidad de mejorar salarios a la aprobación de las herramientas financieras que, según señalan, permitirán enfrentar las demandas del sector público.

El último aumento y su impacto en los salarios

El incremento más reciente para estatales y docentes se acordó en agosto: un 5% dividido en dos tramos —2,5% en agosto y 2,5% en octubre—, que elevó el aumento acumulado de 2025 al 25,9%.

En términos salariales, un maestro de Grado Inicial pasó a cobrar $713.217 en octubre, lo que representa un ajuste de $43.000 respecto de agosto. Un profesor con 20 módulos alcanzó los $927.518, mientras que un maestro de Grado con 5ª hora llegó a $900.672 en el mismo mes.

Con ese piso, los gremios llegan a la mesa con una demanda contundente: una recomposición real y urgente. El Gobierno, con la presión del ajuste nacional y del debate legislativo, enfrenta otra jornada clave para la relación con el sector público en el tramo final del año.