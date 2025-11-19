El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reanudó esta semana las negociaciones paritarias con los gremios estatales en un clima marcado por la presión salarial, la caída del poder adquisitivo y las tensiones que arrastra el ajuste nacional. La primera mesa alcanzó a los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y dejó en evidencia que el escenario será complejo: no hubo oferta salarial, solo un repaso detallado de las demandas acumuladas.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llegó con un listado contundente. El gremio insistió en la necesidad de agilizar los pases a planta permanente, avanzar con la reducción de la jornada laboral sin pérdida del salario y derogar la Resolución 293/18, que regula la actividad de los auxiliares de la educación y fue aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En materia salarial, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, planteó que existe “la urgencia de finalizar el año con un aumento salarial al básico” y reclamó “recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido a lo largo de estos últimos años”.

El dirigente también reconoció “los esfuerzos del Gobierno Provincial que viene resistiendo el ajuste, las amenazas y las quitas de partidas presupuestarias del Gobierno que encabeza Javier Milei”, en un marco donde los gremios denuncian el impacto directo de las medidas económicas nacionales sobre las provincias.

Fegeppba pidió recomponer ingresos y definir los compromisos

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) sumó su propio pliego. La entidad que conduce Julio Castro reiteró la necesidad de un aumento salarial para noviembre y diciembre, sin especificar porcentajes, y exigió recuperar el ingreso perdido, además del pase a planta permanente del personal precarizado.

Desde la federación remarcaron “la necesidad de cumplir los compromisos asumidos respecto del cronograma de revisión salarial”, en línea con un reclamo extendido entre los sindicatos: previsibilidad y diálogo más frecuente para evitar que la inflación siga erosionando los haberes.

Pese a la insistencia, las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense se limitaron a tomar nota. No hubo contrapropuesta salarial ni definiciones concretas. Eso motivó a ATE a solicitar una reunión paritaria inmediata, mientras que otros gremios esperan señales claras sobre cuándo retomará el Gobierno la discusión salarial.

Lo que viene: judiciales, docentes y médicos a la espera

Mientras los estatales aguardan una segunda convocatoria —que aún no tiene fecha—, la negociación paritaria continúa con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que fue citada para mañana. Luego deberán ser convocados los docentes y los profesionales de la salud, sectores donde también crece el malestar por la demora en la actualización de los ingresos.

En paralelo, ATE participa este miércoles del Paro Nacional y movilizará a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Según Arévalo, el objetivo es exigir “lo que corresponde al pueblo bonaerense”, en un contexto donde la caída de recursos nacionales continúa siendo el principal factor de tensión.