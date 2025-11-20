Cruce por vasectomías: la respuesta bonaerense a la Nación

La campaña de vasectomías gratuitas en universidades públicas bonaerenses abrió un nuevo frente entre el gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. Lo que comenzó como una estrategia sanitaria para ampliar el acceso a métodos anticonceptivos terminó convertido en una disputa ideológica que ya domina el debate público y expone, otra vez, el choque de modelos entre Nación y Provincia.

La primera embestida llegó desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Su titular, Alejandro Álvarez, acusó a la Provincia de “militar la extinción de la humanidad”, en una frase que encendió la polémica y desplazó la discusión del terreno sanitario al plano moral y demográfico.

La respuesta bonaerense fue inmediata. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, negó rotundamente cualquier objetivo antinatalista y recordó que la vasectomía es un procedimiento legal, gratuito y seguro dentro del sistema público. El funcionario sostuvo además que la campaña busca que “los hombres también asuman responsabilidades en la planificación familiar”, en un país donde la carga anticonceptiva recae casi por completo sobre las mujeres.

La ofensiva libertaria y el discurso del “decrecimiento”

Con el debate ya instalado, el oficialismo nacional decidió profundizar su ofensiva. El diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, publicó una columna donde acusó a Kicillof de impulsar un “proyecto antinatalista”, apoyándose en un análisis demográfico que lo llevó a conclusiones extremas.

Según escribió, los nacimientos cayeron 40% en la última década y, en territorio bonaerense, más del 44%. Para el legislador, el Gobierno provincial estaría fomentando “un progresismo antihumano” que deriva en “individuos aislados y dependientes del Estado”.

Santurio incluso vinculó la política de vasectomías con supuestos planes de “control poblacional”, apoyados —según su interpretación— en tradiciones “neomalthusianas”. En su columna afirmó: “El mensaje de Kicillof es claro: administrarnos en decrecimiento”, y contrastó la postura bonaerense con medidas pronatalistas aplicadas en regiones de Europa y Asia. Su conclusión buscó impactar: “Un país sin familias es un país destinado a desaparecer”.

Las declaraciones ampliaron la grieta discursiva y terminaron por consolidar una narrativa donde el oficialismo nacional intenta instalar que la Provincia promueve conductas antipopulacionales. Un planteo que el gobierno bonaerense rechaza enfáticamente.

Desinformación, redes y la estrategia provincial

El fuego cruzado sumó también a la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien afirmó que se estaban “castrando machos”, confundiendo vasectomía con castración. La aclaración volvió a quedar en manos de Kreplak, que detalló que el procedimiento es ambulatorio, no implica extirpación de testículos ni afecta las hormonas masculinas.

En paralelo, sectores “pro-vida” en redes sociales hablaron de una supuesta “imposición herodiana”, llevando el debate a un terreno extremo que la Provincia rechaza por completo. Aun así, los hospitales bonaerenses siguen realizando vasectomías como parte de la Red Provincial de Salud Sexual Integral, con una demanda que creció de manera exponencial en los últimos años.

Mientras tanto, el subsecretario de Políticas de Cuidado, Jonathan Konfino, explicó que la estrategia incluye un esquema de “formar formadores” para capacitar equipos y ampliar la práctica más allá de los hospitales. El funcionario remarcó que la vasectomía sin bisturí es ambulatoria, rápida y sin quirófano, y destacó la fuerte demanda social, que creció un 1500% en los últimos dos años: “Cada vez que abrimos la agenda de turnos rápidamente se agotan”.

Su objetivo, afirmó, es incorporar a los varones a la corresponsabilidad anticonceptiva y, a futuro, llevar la práctica también a los CAPS con personal especializado. Konfino agregó que se trata de una técnica irreversible y que, pese a su crecimiento, no creen que tendrá impacto en la baja natalidad.

En medio del clima político, la discusión dejó de ser solo sanitaria. Hoy el choque es más profundo: qué modelo de sociedad debe impulsar el país frente a la caída sostenida de la natalidad y el rol del Estado en garantizar derechos en salud sexual.