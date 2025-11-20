El peronismo bonaerense abrió una nueva etapa de tensión interna de cara a las elecciones partidarias previstas para fines de febrero de 2026, un proceso que definirá el futuro liderazgo del mayor distrito electoral del país. El mandato de Máximo Kirchner quedará prorrogado desde el 18 de diciembre, pero su continuidad al frente del PJ bonaerense ya no parece garantizada.

Durante la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista realizada en la sede de Matheu, el diputado ratificó que la renovación llegará a principios del próximo año. “El peronismo bonaerense, meses más, meses menos, va a tener un proceso interno de elección, veremos cómo se aborda, será electoral o de síntesis de unidad”, afirmó Kirchner frente a la dirigencia.

Kirchnerismo en defensa del liderazgo y sectores en alerta

En el universo K —intendentes alineados y La Cámpora— sostienen que Máximo debe seguir conduciendo el partido en la provincia. Pero la idea de una interna no genera rechazo dentro del propio kirchnerismo, que vincula la discusión con la necesidad de reordenar la vida interna del PJ luego de un año sin PASO, suspendidas tanto en Nación como en Provincia.

El planteo vuelve al viejo axioma partidario: “El que gana conduce, el que pierde acompaña”. Kirchner reforzó esa línea y advirtió que la renovación será “con el mayor de los esfuerzos, porque sabemos aparte que de todas las provincias el partido es el más grande y tiene una responsabilidad”.

La discusión expone una disputa que atraviesa al peronismo bonaerense en tres bloques: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), liderado por Axel Kicillof; el cristinismo, con Máximo como referencia central; y el massismo, que observa desde afuera con su estructura propia, sin involucrarse por ahora en la negociación.

Kicillof se corre de la pelea, pero su entorno toma posición

Aunque algunos intendentes consideran que debería presidir el partido, Kicillof no quiere la conducción del PJ bonaerense. El gobernador está enfocado en su construcción política hacia 2027 y exige que la instancia partidaria esté ordenada. Según dirigentes cercanos a Kirchner, en el cierre de listas del último turno electoral el mandatario había avalado que el líder de La Cámpora continuara al frente del partido. Ese acuerdo, hoy, aparece debilitado.

En el entorno del gobernador comenzaron a observar de cerca el proceso y emergió un nombre propio: Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad. Consultado semanas atrás, el funcionario dejó abierta su disponibilidad: “Soy un militante peronista, voy a trabajar siempre por el peronismo, en el lugar en que sea, siempre a disposición… el día de mañana serán los compañeros y las compañeras quienes definirán mi lugar”.

Desde La Cámpora recuerdan que Larroque ocupa un lugar como consejero por la Octava sección “por izquierda”, dado que antes estaba afiliado al PJ porteño. Otro nombre que circula es el del intendente de La Plata, Julio Alak, un dirigente con llegada transversal y afín a Kicillof.

Mariel Fernández y el impulso a una interna abierta

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también aparece entre las posibles competidoras. Sin reelección en su distrito y con cargos partidarios en Nación y Provincia, deslizó públicamente su intención de disputar la presidencia del PJ bonaerense.

“Si hay internas, obviamente quiero participar… me parece que lo que necesitamos es que el partido no sea una cáscara vacía ni un elemento de disputa, sino de construcción”, planteó en un streaming. Y agregó: “Que podamos acordar entre todos y no que tengamos otra vez una elección y estemos peleándonos”.

Lo que ocurra en los próximos meses será clave para medir fuerzas en un peronismo que intenta reordenarse mientras busca recuperar volumen político frente al avance del gobierno nacional de Javier Milei.