"En el corazón diplomático, político y académico de la República Popular China, mantuvimos reuniones estratégicas de altísimo nivel que consolidan un nuevo capítulo en la relación entre Merlo, la Argentina y el gigante asiático. En Beijing, junto a la Diputada Nacional, Roxana Monzón, Walter Nupieri (presidente de la Unión Industrial de Merlo), y Juan Carlos Mingote (desarrollador inmobiliario merlense), fuimos recibidos por dirigentes y autoridades clave para abrir mercados a nuestros comerciantes, incorporar tecnología de vanguardia para nuestras industrias y seguir generando empleo para las familias merlenses", dijo elintendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, desde su cuenta en la red social x (antes Twitter) .

"Este camino de desarrollo conjunto, construido con respeto y visión de futuro, fortalece la presencia internacional de Merlo y consolida oportunidades reales para nuestro pueblo", aseguró el mandamás municipal.

En otro tramo de su hilo en redes, comentó "En el encuentro con el Viceministro Ma Hui, una figura central en la política exterior china y responsable de la diplomacia con Latinoamérica, reafirmamos el compromiso con un 'futuro compartido' basado en el beneficio mutuo y el multilateralismo inclusivo. Destacamos el histórico apoyo de China a la Causa Malvinas y renovamos nuestro respaldo al principio de 'Una sola China'".

Y agregó "Como Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista, expresé también la voluntad de profundizar la diplomacia partidaria, promoviendo intercambios, formación y encuentros entre dirigentes de ambos espacios. Acompañados por los directores responsables de la relación con nuestra región, avanzamos en una agenda que marca un hito para Merlo y para la Argentina".

Por otro lado, contó "en Fuzhou dimos pasos que marcarán para siempre la proyección internacional de Merlo. Junto a la Diputada Nacional Monzon, a Walter Nupieri, Presidente de la Unión Industrial de Merlo, y a Juan Carlos Mingote (desarrollador inmobiliario merlense), mantuvimos reuniones estratégicas con las máximas autoridades de la ciudad".

Y agregó "Dialogamos con la Directora de Asuntos Exteriores, Ye Xiolan, y con el Presidente del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional, Chao Xu, celebrando avances concretos y definiendo nuevas metas culturales y productivas para 2026. Coronamos la jornada con una intensa rueda de negocios junto a empresas líderes en alta tecnología, gestión de residuos, medicamentos e infraestructura pública, presentando al mundo el potencial de Merlo y consolidando oportunidades que hace unos años eran impensadas. También visitamos empresas esenciales para el futuro urbano global: una pionera en transformar desechos en energía limpia y otra referente internacional en paneles solares. Lo que vimos y aprendimos aquí nos brinda herramientas reales para modernizar nuestros servicios públicos, optimizar el tratamiento de residuos y avanzar hacia un Merlo autosuficiente, sustentable y preparado para la era de la energía renovable".

"Cada paso de esta misión —cada encuentro, cada alianza, cada puerta abierta— reafirma nuestro compromiso de traer desarrollo, empleo e innovación a nuestro pueblo. Merlo no está esperando que el futuro llegue: Merlo salió a buscarlo y lo está construyendo con orgullo, trabajo y visión colectiva", dijo.