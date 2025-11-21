Watson se reunió con el ministro Larroque
El intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.
Según contó el propio ministro desde sus redes sociales (desde X, antes conocida como Twitter): "Con el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, mantuvimos un encuentro de trabajo en el que analizamos el avance en la implementación y fortalecimiento de políticas del ministerio de Desarrollo Social en Florencio Varela".
Gestión Watson apuesta a más obras en Florencio Varela
Por otro lado, el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, contó desde sus redes sociales algunas obras que se están ejecutando en el distrito que conduce.
"Ianuguramos un nuevo paradador para personas en situación de calle. Está ubicado en el barrio Don José, un espacio digno y seguro para acompañar a hombres en situación de calle", contó el alcalde comunal del distrito de la tercera sección electoral. En ese marco, Watson acotó que el lugar cuenta con "Habitaciones individuales, cocina, sala de estar y más comodidades".
"Este parador se suma a los hogares que ya tenemos en Florencio Varela: el espacio para mujeres víctimas de violencia junto a sus hijos y los dispositivos para mujeres en situación de calle junto con instituciones religiosas", destacó el intendente municipal del partido de Florencio Varela, Andrés Watson.
Avanzó la pavimentación en el acceso al Mercado Municipal
El intendente municipal del partido de Florencio Varela, Andrés Watson, constató el progreso de la intervención vial más la extensión de la red hidráulica ejecutada en articulación con el gobierno provincial en la calle 1110, entre Diagonal Los Quilmes y Los Diaguitas, La Carolina 5.
La máxima autoridad en el partido detalló “el avance del 60% de una obra en hormigón diagramada en 450 metros de calzada, sistema de desagües y sumideros a fin de potenciar la transitabilidad en la zona”.
En ese marco, el intendente municipal del partido de Florencio Varela, Andrés Watson, resaltó “la planificación diseñada tanto para optimizar la circulación de los y las residentes, como fortalecer el camino de ingreso al Mercado Municipal: un espacio con productos varelenses de primera calidad”.
A modo de conclusión, el alcalde comunal del partido de Florencio Varela, Andrés Watson, consideró “imprescindible la decisión política que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en torno a motorizar proyectos destinados a favorecer el bienestar de la comunidad”.
“Quedó muy bueno el asfalto”, aseguró Erasmo Díaz, vecino de los alrededores que se hizo presente en la jornada. “La pavimentación mejoró la vida en el barrio, sobre todo en días de lluvia”, afirmó Díaz quien celebró la obra de la gestión que encabeza Watson.
Con bolsas de elaboraciones adquiridas en la dependencia comunal, Walter Algosino aseveró: “Estas tareas fueron espectaculares”. El ciudadano, habitué del lugar, observó “mayor concurrencia de gente en un punto de compras con valores accesibles”. En la ocasión, estuvo el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana del Municio de Florencio Varela, Diego Trejo.
