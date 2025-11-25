Garate: “Que hoy sea en el CRESTA nos acerca cada vez más al sueño de convertirlo en una Universidad Nacional”
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, recibió al ministro bonaerense de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Juntos, presentaron la 15° edición de la Revista MDA –edición Agtech– realizada en el CRESTA.Municipales25 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, recibió al ministro bonaerense de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. En la ocasión, se realizó la presentación de la 15° edición de la Revista MDA –edición Agtech– realizada en el CRESTA.
El acto tuvo un fuerte valor institucional para Tres Arroyos, no solo por la presencia del ministro sino también porque reunió a investigadores y referentes de instituciones clave. Entre ellas, el INTA - Chacra Experimental Integrada Barrow y el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA), otorgándole a la institución un renovado reconocimiento en el ámbito de la investigación.
En este contexto, el intendente Pablo Garate destacó la relevancia del encuentro, remarcando que las ediciones anteriores de la revista siempre se habían presentado en universidades. “Que hoy sea en el CRESTA nos acerca cada vez más al sueño de convertirlo en una Universidad Nacional”, señaló.
Asimismo, subrayó que la publicación refleja el trabajo articulado entre instituciones, investigadores y organismos públicos y privados, con el objetivo común de potenciar el desarrollo productivo y la generación de conocimiento.
Por su parte, el ministro Rodríguez volvió a expresar su acompañamiento al proyecto de creación de una universidad pública en Tres Arroyos: “La universidad es el sueño de esta comunidad. Es un espacio donde se forman profesionales, pero también donde se genera ciencia, tecnología y se construyen ámbitos de diálogo y de investigación”.
Además, en el marco de la presentación, el ministro Rodríguez, la directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow (MDA–INTA), Natalia Carrasco, y el director de la EEA INTA Balcarce, Facundo Quiroz, firmaron un acuerdo para fortalecer el trabajo conjunto en la comunicación de contenidos científico-tecnológicos y territoriales.
A partir de este convenio, el MDA se incorporará como institución participante del proyecto Visión Rural, una plataforma digital multimedial impulsada por INTA Balcarce desde hace más de 30 años, que ofrece contenidos técnicos, informes de investigación, notas de actualidad, agenda de actividades y servicios especializados. Este paso consolida la vinculación entre la ciencia y el territorio, promoviendo la difusión del conocimiento y el desarrollo productivo regional.
El Ente Vial presentó nueva maquinaria adquirida con una inversión conjunta entre la Comisión y el Municipio
El Ente Vial Municipal llevó adelante la presentación de la nueva maquinaria incorporada gracias a una importante inversión realizada en conjunto entre la Comisión del Ente y el Municipio, fortaleciendo así el trabajo coordinado para mejorar el servicio y el mantenimiento de los caminos rurales.
En esta etapa se sumó un camión valorado en 136 millones de pesos y un carretón por 92 millones de pesos, equipamiento clave para optimizar el traslado y las tareas operativas diarias.
A su vez, ya se concretó la compra de cubiertas y aceite por 200 millones de pesos, asegurando el correcto funcionamiento del nuevo camión y acompañando el mantenimiento general de la flota.
Tanto la Comisión como el Municipio remarcaron que esta inversión conjunta forma parte de un esfuerzo sostenido por renovar y mejorar la maquinaria vial, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y acompañar el desarrollo productivo de todo el distrito.
Luján cerró un fin de semana XXL con récord turístico y un emotivo homenaje
Miles de visitantes colmaron la ciudad durante el fin de semana largo, mientras que el Municipio inauguró el avión Grumman Tracker S-2E junto a veteranos de guerra y la comunidad.
Alessandro: "Mussi dejó una huella imborrable en la Provincia"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, recordó desde sus redes sociales al fallecido alcalde de Berazategui, Juan José Mussi. "Un militante de toda la vida", lo definió.
Necochea tuvo un fin de semana largo récord y proyecta una gran temporada de verano
La ciudad registró un promedio del 80% en alojamientos, con picos del 85%, y miles de turistas participaron de las actividades por el 144° aniversario y la apertura de temporada.
Daireaux presentó nuevas maquinarias y avanza en proyectos educativos
El intendente Alejandro Acerbo presentó nuevas motoniveladoras y camiones, mantuvo una reunión con la Asociación Pro Obra Educativa del Colegio Sagrada Familia y participó del acto encabezado por Axel Kicillof en La Plata.
La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los 5 millones por persona
La deuda con bancos y billeteras se fue a las nubes: más de $5,6 millones por persona y morosidad en alza. El Banco Central prende las alarmas.
El gesto de Merentiel con Marchesín tras el triunfo de Boca
Boca pasó a cuartos con un doblete y un penal atajado que hizo estallar la cancha. Miguel Merentiel sorprendió con un gesto que dio que hablar.
Ranking de presidentes: el dato que preocupa a Milei
CB Consultora midió a los presidentes de Sudamérica y hubo sorpresas: Javier Milei quedó tercero, pero con una imagen negativa que pega fuerte.