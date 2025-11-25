El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, recibió al ministro bonaerense de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. En la ocasión, se realizó la presentación de la 15° edición de la Revista MDA –edición Agtech– realizada en el CRESTA.

El acto tuvo un fuerte valor institucional para Tres Arroyos, no solo por la presencia del ministro sino también porque reunió a investigadores y referentes de instituciones clave. Entre ellas, el INTA - Chacra Experimental Integrada Barrow y el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA), otorgándole a la institución un renovado reconocimiento en el ámbito de la investigación.

En este contexto, el intendente Pablo Garate destacó la relevancia del encuentro, remarcando que las ediciones anteriores de la revista siempre se habían presentado en universidades. “Que hoy sea en el CRESTA nos acerca cada vez más al sueño de convertirlo en una Universidad Nacional”, señaló.

Asimismo, subrayó que la publicación refleja el trabajo articulado entre instituciones, investigadores y organismos públicos y privados, con el objetivo común de potenciar el desarrollo productivo y la generación de conocimiento.

Por su parte, el ministro Rodríguez volvió a expresar su acompañamiento al proyecto de creación de una universidad pública en Tres Arroyos: “La universidad es el sueño de esta comunidad. Es un espacio donde se forman profesionales, pero también donde se genera ciencia, tecnología y se construyen ámbitos de diálogo y de investigación”.

Además, en el marco de la presentación, el ministro Rodríguez, la directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow (MDA–INTA), Natalia Carrasco, y el director de la EEA INTA Balcarce, Facundo Quiroz, firmaron un acuerdo para fortalecer el trabajo conjunto en la comunicación de contenidos científico-tecnológicos y territoriales.

A partir de este convenio, el MDA se incorporará como institución participante del proyecto Visión Rural, una plataforma digital multimedial impulsada por INTA Balcarce desde hace más de 30 años, que ofrece contenidos técnicos, informes de investigación, notas de actualidad, agenda de actividades y servicios especializados. Este paso consolida la vinculación entre la ciencia y el territorio, promoviendo la difusión del conocimiento y el desarrollo productivo regional.



El Ente Vial presentó nueva maquinaria adquirida con una inversión conjunta entre la Comisión y el Municipio

El Ente Vial Municipal llevó adelante la presentación de la nueva maquinaria incorporada gracias a una importante inversión realizada en conjunto entre la Comisión del Ente y el Municipio, fortaleciendo así el trabajo coordinado para mejorar el servicio y el mantenimiento de los caminos rurales.

En esta etapa se sumó un camión valorado en 136 millones de pesos y un carretón por 92 millones de pesos, equipamiento clave para optimizar el traslado y las tareas operativas diarias.

A su vez, ya se concretó la compra de cubiertas y aceite por 200 millones de pesos, asegurando el correcto funcionamiento del nuevo camión y acompañando el mantenimiento general de la flota.

Tanto la Comisión como el Municipio remarcaron que esta inversión conjunta forma parte de un esfuerzo sostenido por renovar y mejorar la maquinaria vial, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y acompañar el desarrollo productivo de todo el distrito.