Alessandro: "Mussi dejó una huella imborrable en la Provincia"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, recordó desde sus redes sociales al fallecido alcalde de Berazategui, Juan José Mussi. "Un militante de toda la vida", lo definió.Municipales25 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Desde sus redes sociales, el intendente municipal del distrito de Salto, Ricardo Alessandro, se refirió a la muerte de su par comunal de Berazategui, Juan José Mussi, ocurrida este lunes.
Al respecto, Ricardo Alessandro, comentó "Adiós a un histórico compañero. Con mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de Juan José Mussi".
Y agregó "Un militante de toda la vida y un intendente que lo dio todo por Berazategui, dejando una huella imborrable en la provincia de Buenos Aires. Quiero enviar un fuerte abrazo a su hijo Patricio y a toda su familia en este difícil momento. Los acompañamos en el dolor. Hasta siempre, compañero Juan José".
Cabe remarcar que, el intendente municipal de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.
En efecto, Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023.
Era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente llegó en 1987. Además, Mussi fue convocado en 1994 por Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud provincial, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.
