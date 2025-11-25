Luján atravesó un fin de semana largo marcado por una importante afluencia turística, una amplia agenda cultural y religiosa, y un destacado homenaje a los veteranos de Malvinas con la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E. Entre el 21 y el 24 de noviembre, miles de visitantes recorrieron la ciudad, que mostró altos niveles de ocupación y numerosas actividades a lo largo de cuatro jornadas.

Alta ocupación turística y movimiento gastronómico

El Municipio de Luján informó que el fin de semana XXL registró un fuerte movimiento turístico, impulsado tanto por las propuestas culturales como por las celebraciones religiosas que caracterizan a la ciudad.

En gastronomía, el casco histórico alcanzó un promedio de ocupación del 80%, mientras que Carlos Keen se mantuvo cerca del 75%, llegando al 100% el día domingo. En cuanto a la actividad hotelera, Luján promedió un 90% de ocupación, en tanto que Carlos Keen completó el total de sus plazas disponibles.

El turismo religioso también tuvo un rol fundamental: la Basílica recibió más de 500 bautismos y más de 40 ómnibus provenientes de la Diócesis de La Ferrere, consolidando el perfil espiritual que distingue a la ciudad como destino.

Un fin de semana lleno de eventos culturales y recreativos

La agenda de actividades fue uno de los motores del gran movimiento turístico. Entre los eventos destacados, Jáuregui Festeja reunió a más de 30.000 personas en dos jornadas. Por su parte, la tercera edición de La Odisea del Vino convocó a una gran cantidad de público en Ana de Matos.

Los Conciertos del Árbol Solo, con una edición dedicada a Vivaldi y Bach en el Santuario, congregaron a 1.500 personas. En paralelo, Plaza Belgrano fue escenario del encuentro de Autos Clásicos, que exhibió más de 200 vehículos y realizó un recorrido urbano el domingo.

El plano deportivo también tuvo su espacio con el Torneo de Futgolf en el Club Praderas, donde participaron más de 200 jugadores, generando a la vez un impacto positivo en las plazas de alojamiento.

Los museos municipales recibieron más de 5.000 visitantes, destacándose la inauguración del Museo del Automóvil y la muestra del Salón Nacional de Pintura en el Museo de Bellas Artes.

Si bien se registró un bajo nivel de consumo en bienes y servicios, el balance del Municipio fue altamente positivo, remarcando el fuerte impulso turístico y cultural que tuvo la ciudad.

Un emotivo homenaje con la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E

El sábado por la tarde, el Municipio de Luján y el Centro de Veteranos de Guerra llevaron adelante la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E, en una ceremonia que reunió a la comunidad, veteranos locales y de distintas ciudades del país, además de familiares de excombatientes.

El acto comenzó a las 19:30 horas con palabras de bienvenida y la presentación de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar. A continuación, se proyectó un video especialmente preparado para la ocasión, seguido del descubrimiento de la aeronave con efectos lumínicos y sonido ambiental alusivo.

También se entonaron las estrofas del Himno Nacional, interpretadas por Julieta Umezawa junto a la Banda de Música, y se descubrieron las placas conmemorativas.

Las palabras del Intendente en homenaje a los veteranos

Durante la jornada, el Intendente expresó: “Es un gusto muy grande estar conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, y qué mejor forma de celebrarlo aquí en Luján, emplazando este tracker que llevó adelante el Centro de Veteranos de Guerra con la colaboración de instituciones, empresarios, vecinos y vecinas. Se recuperó con amor, con decisión, con esfuerzo, y cuando hay unidad las cosas se logran”.

Seguidamente, agregó: “Este tracker apunta justo a Puerto Argentino, porque tarde o temprano vamos a volver a Puerto Argentino, porque las Malvinas van a volver a ser parte física de nuestro territorio bicontinental. Este avión es la voz de los que ya no están y la voz de millones de argentinos que quieren ver de pie a la patria”.

También destacó: “Si nos unimos en causas trascendentes y nos abrazamos a nuestra fe, estoy seguro de que vamos a recuperar las Malvinas y honrar a estos patriotas. Honor y gloria a los héroes que quedaron en las Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos, a los veteranos de Malvinas de Luján y a toda la escuadrilla de trackers. Luchemos por poner a nuestra patria de pie: ellos no se rindieron, acá no nos rendimos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria!”.

Reconocimientos y expresiones de los veteranos

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Enrique Álvarez, encabezó la entrega de certificados y elementos originales del avión a quienes colaboraron con el proyecto. En su mensaje expresó: “Estoy muy emocionado, espero que los trackeristas se sientan orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sepan que todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas”.

Asimismo, agregó: “Cuando querés a alguien, no le regales autos, no le regales dinero, regalale tiempo. Y nosotros durante un año y medio le regalamos el tiempo a nuestro querido Tracker”.

Finalmente, concluyó: “Es muy importante porque no es del centro de veteranos, es de toda la ciudad, de la comunidad, del país. ¡Viva la patria! ¡Vivan nuestros veteranos! ¡Viva el Tracker!”.

Un cierre cargado de simbolismo y memoria

El acto incluyó la entrega de la declaración de Interés Municipal e Histórica por parte del Honorable Concejo Deliberante, y un reconocimiento a quienes participaron del traslado y restauración del avión. También formó parte del evento Juan Membrana, presidente del Instituto Aeronaval VGM, quien brindó unas palabras de agradecimiento.

El Grumman Tracker S-2E, utilizado en misiones de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, fue restaurado completamente y emplazado en el Complejo Monumental de Malvinas. Su recuperación representa un homenaje a los veteranos y una reafirmación del compromiso local con la memoria histórica.