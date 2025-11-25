Luján cerró un fin de semana XXL con récord turístico y un emotivo homenaje
Miles de visitantes colmaron la ciudad durante el fin de semana largo, mientras que el Municipio inauguró el avión Grumman Tracker S-2E junto a veteranos de guerra y la comunidad.Municipales25 de noviembre de 2025Andrés Montero
Luján atravesó un fin de semana largo marcado por una importante afluencia turística, una amplia agenda cultural y religiosa, y un destacado homenaje a los veteranos de Malvinas con la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E. Entre el 21 y el 24 de noviembre, miles de visitantes recorrieron la ciudad, que mostró altos niveles de ocupación y numerosas actividades a lo largo de cuatro jornadas.
Alta ocupación turística y movimiento gastronómico
El Municipio de Luján informó que el fin de semana XXL registró un fuerte movimiento turístico, impulsado tanto por las propuestas culturales como por las celebraciones religiosas que caracterizan a la ciudad.
En gastronomía, el casco histórico alcanzó un promedio de ocupación del 80%, mientras que Carlos Keen se mantuvo cerca del 75%, llegando al 100% el día domingo. En cuanto a la actividad hotelera, Luján promedió un 90% de ocupación, en tanto que Carlos Keen completó el total de sus plazas disponibles.
El turismo religioso también tuvo un rol fundamental: la Basílica recibió más de 500 bautismos y más de 40 ómnibus provenientes de la Diócesis de La Ferrere, consolidando el perfil espiritual que distingue a la ciudad como destino.
Un fin de semana lleno de eventos culturales y recreativos
La agenda de actividades fue uno de los motores del gran movimiento turístico. Entre los eventos destacados, Jáuregui Festeja reunió a más de 30.000 personas en dos jornadas. Por su parte, la tercera edición de La Odisea del Vino convocó a una gran cantidad de público en Ana de Matos.
Los Conciertos del Árbol Solo, con una edición dedicada a Vivaldi y Bach en el Santuario, congregaron a 1.500 personas. En paralelo, Plaza Belgrano fue escenario del encuentro de Autos Clásicos, que exhibió más de 200 vehículos y realizó un recorrido urbano el domingo.
El plano deportivo también tuvo su espacio con el Torneo de Futgolf en el Club Praderas, donde participaron más de 200 jugadores, generando a la vez un impacto positivo en las plazas de alojamiento.
Los museos municipales recibieron más de 5.000 visitantes, destacándose la inauguración del Museo del Automóvil y la muestra del Salón Nacional de Pintura en el Museo de Bellas Artes.
Si bien se registró un bajo nivel de consumo en bienes y servicios, el balance del Municipio fue altamente positivo, remarcando el fuerte impulso turístico y cultural que tuvo la ciudad.
Un emotivo homenaje con la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E
El sábado por la tarde, el Municipio de Luján y el Centro de Veteranos de Guerra llevaron adelante la inauguración del avión Grumman Tracker S-2E, en una ceremonia que reunió a la comunidad, veteranos locales y de distintas ciudades del país, además de familiares de excombatientes.
El acto comenzó a las 19:30 horas con palabras de bienvenida y la presentación de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar. A continuación, se proyectó un video especialmente preparado para la ocasión, seguido del descubrimiento de la aeronave con efectos lumínicos y sonido ambiental alusivo.
También se entonaron las estrofas del Himno Nacional, interpretadas por Julieta Umezawa junto a la Banda de Música, y se descubrieron las placas conmemorativas.
Las palabras del Intendente en homenaje a los veteranos
Durante la jornada, el Intendente expresó: “Es un gusto muy grande estar conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, y qué mejor forma de celebrarlo aquí en Luján, emplazando este tracker que llevó adelante el Centro de Veteranos de Guerra con la colaboración de instituciones, empresarios, vecinos y vecinas. Se recuperó con amor, con decisión, con esfuerzo, y cuando hay unidad las cosas se logran”.
Seguidamente, agregó: “Este tracker apunta justo a Puerto Argentino, porque tarde o temprano vamos a volver a Puerto Argentino, porque las Malvinas van a volver a ser parte física de nuestro territorio bicontinental. Este avión es la voz de los que ya no están y la voz de millones de argentinos que quieren ver de pie a la patria”.
También destacó: “Si nos unimos en causas trascendentes y nos abrazamos a nuestra fe, estoy seguro de que vamos a recuperar las Malvinas y honrar a estos patriotas. Honor y gloria a los héroes que quedaron en las Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos, a los veteranos de Malvinas de Luján y a toda la escuadrilla de trackers. Luchemos por poner a nuestra patria de pie: ellos no se rindieron, acá no nos rendimos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria!”.
Reconocimientos y expresiones de los veteranos
El presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Enrique Álvarez, encabezó la entrega de certificados y elementos originales del avión a quienes colaboraron con el proyecto. En su mensaje expresó: “Estoy muy emocionado, espero que los trackeristas se sientan orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sepan que todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas”.
Asimismo, agregó: “Cuando querés a alguien, no le regales autos, no le regales dinero, regalale tiempo. Y nosotros durante un año y medio le regalamos el tiempo a nuestro querido Tracker”.
Finalmente, concluyó: “Es muy importante porque no es del centro de veteranos, es de toda la ciudad, de la comunidad, del país. ¡Viva la patria! ¡Vivan nuestros veteranos! ¡Viva el Tracker!”.
Un cierre cargado de simbolismo y memoria
El acto incluyó la entrega de la declaración de Interés Municipal e Histórica por parte del Honorable Concejo Deliberante, y un reconocimiento a quienes participaron del traslado y restauración del avión. También formó parte del evento Juan Membrana, presidente del Instituto Aeronaval VGM, quien brindó unas palabras de agradecimiento.
El Grumman Tracker S-2E, utilizado en misiones de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, fue restaurado completamente y emplazado en el Complejo Monumental de Malvinas. Su recuperación representa un homenaje a los veteranos y una reafirmación del compromiso local con la memoria histórica.
Alessandro: "Mussi dejó una huella imborrable en la Provincia"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, recordó desde sus redes sociales al fallecido alcalde de Berazategui, Juan José Mussi. "Un militante de toda la vida", lo definió.
Necochea tuvo un fin de semana largo récord y proyecta una gran temporada de verano
La ciudad registró un promedio del 80% en alojamientos, con picos del 85%, y miles de turistas participaron de las actividades por el 144° aniversario y la apertura de temporada.
Daireaux presentó nuevas maquinarias y avanza en proyectos educativos
El intendente Alejandro Acerbo presentó nuevas motoniveladoras y camiones, mantuvo una reunión con la Asociación Pro Obra Educativa del Colegio Sagrada Familia y participó del acto encabezado por Axel Kicillof en La Plata.
Saavedra: Cicloencuentro 2025 reunió a más de 400 ciclistas de todo el país en Pigüé
La Municipalidad de Saavedra–Pigüé celebró con gran convocatoria una nueva edición del Cicloencuentro 2025, que volvió a posicionar al distrito como un referente del ciclismo recreativo y deportivo en la provincia.
La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los 5 millones por persona
La deuda con bancos y billeteras se fue a las nubes: más de $5,6 millones por persona y morosidad en alza. El Banco Central prende las alarmas.
El gesto de Merentiel con Marchesín tras el triunfo de Boca
Boca pasó a cuartos con un doblete y un penal atajado que hizo estallar la cancha. Miguel Merentiel sorprendió con un gesto que dio que hablar.
Ranking de presidentes: el dato que preocupa a Milei
CB Consultora midió a los presidentes de Sudamérica y hubo sorpresas: Javier Milei quedó tercero, pero con una imagen negativa que pega fuerte.