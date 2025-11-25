Milei avala que Presti siga en actividad mientras asume en Defensa
Presti pega el salto: asumirá Defensa sin retirarse y ya arma su plan para Milei. Movida fuerte en las Fuerzas y mucho ruido en la cúpula militar.Política25 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Carlos Alberto Presti, aún jefe del Estado Mayor General del Ejército, confirmó que tomará licencia de su cargo para asumir como ministro de Defensa el próximo 10 de diciembre. La decisión, que venía siendo analizada dentro del Gobierno, implica que seguirá con jerarquía militar pero bajo un esquema de disponibilidad, una figura contemplada en la Ley 19.101.
“Voy a cumplir lo que determina la ley militar. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta; está contemplado legalmente”, explicó tras la ceremonia de entrega de sables realizada este martes en la Casa Rosada. Allí se mostró junto al presidente Javier Milei y al ministro saliente, Luis Petri.
Un ministro en actividad: el dato que sorprendió en la Casa Rosada
Desde el entorno presidencial habían adelantado que el Gobierno no consideraba necesario que Presti pasara a retiro antes de asumir. “No es necesario que pase a retiro”, sostuvo una fuente cercana al Presidente. La señal política es clara: Milei quiere a su ministro de Defensa con estatus militar vigente.
Según fuentes oficiales, incluso se evalúa que Presti jure con el uniforme militar, una postal que en el Ejecutivo consideran “una declaración de principios” para la nueva etapa de la gestión en Defensa.
Cómo avanzará el traspaso y los lineamientos para Milei
El teniente general aseguró que ya trabaja en las propuestas que elevará al Presidente. “Estoy articulando y pensando las mejores opciones para presentarle al Presidente; una vez que me las apruebe, las daré a conocer”, indicó ante la prensa. El diálogo con Petri, con quien mantiene una relación de trabajo desde 2023, se intensificará en los próximos días.
Presti recibió además su Sable y diploma de Teniente General, rango que ejerce desde marzo por decreto firmado por Milei y Petri.
Impacto interno: retiros, ascensos y un tablero en ebullición
El anuncio abrió interrogantes dentro de las Fuerzas Armadas. Presti sería el primer oficial en actividad que conduce el Ministerio desde el retorno de la democracia, una situación legal pero poco frecuente y seguida con atención en la estructura castrense.
Su ascenso como jefe del Ejército hace casi dos años había implicado el retiro automático de 22 generales, un reordenamiento que podría repetirse si se producen nuevos movimientos.
En paralelo, el almirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada, aparece entre los nombres mencionados para encabezar el Estado Mayor Conjunto, aunque la tradición suele inclinar ese cargo hacia el Ejército o la Fuerza Aérea.
Reuniones clave y el rol del entorno presidencial
Tras la ceremonia en Casa Rosada, Presti mantuvo unos minutos a solas con Milei y luego se dirigió al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales impulsores de su designación.
En el denominado “Triángulo de Hierro”, la mesa política que rodea al Presidente, se definió que Presti asumirá como personal militar en disponibilidad: una suerte de licencia que le permite ocupar el cargo sin abandonar su condición de oficial en actividad.
Qué se espera en el corto plazo
El Gobierno proyecta que la ceremonia de asunción del nuevo ministro ocurra tras la entrega de los aviones F-16, en un acto encabezado por Petri. En esa instancia, podría concretarse la última aparición de Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, cuya renuncia se da por descontada debido a la menor antigüedad que tiene respecto de Presti.
A los 59 años y formado en la Promoción 118 del Colegio Militar, Presti se apoya en un grupo reducido de colaboradores con los que conduce el Ejército desde 2023 y que podrían acompañarlo en su desembarco en Defensa.
Damián Selci, uno de los intendentes peor evaluados del conurbano: colapso sanitario, inseguridad en alza y un Hurlingham "deteriorado"
Los vecinos advierten que el sistema de salud atraviesa limitaciones graves, los espacios públicos se encuentran abandonados, las obras quedan inconclusas y la gestión municipal carece de transparencia, planificación y control, entre las principales problemáticas que el jefe comunal no logra resolver.
Judiciales alertan por una “crisis estructural” en el Fuero de Familia bonaerense
En plena discusión paritaria, un informe del CIyF-AJB expone la presión extrema, la falta de personal y los juzgados sin habilitar que agravan la crisis del Fuero de Familia.
Las CTA presionan por el Presupuesto 2026 en Provincia
Las CTA exigen aprobar el Presupuesto de Kicillof y acusan a la oposición de frenar herramientas clave para la Provincia en plena tensión con el Gobierno de Milei.
Reforma laboral: los datos oficiales que desarman el mito de la “industria del juicio”
En pleno debate por la reforma de Milei, las estadísticas revelan que no hay tal “tsunami de juicios”. Los números son contundentes. Entrá y sorprendete.
La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los 5 millones por persona
La deuda con bancos y billeteras se fue a las nubes: más de $5,6 millones por persona y morosidad en alza. El Banco Central prende las alarmas.
El gesto de Merentiel con Marchesín tras el triunfo de Boca
Boca pasó a cuartos con un doblete y un penal atajado que hizo estallar la cancha. Miguel Merentiel sorprendió con un gesto que dio que hablar.
Ranking de presidentes: el dato que preocupa a Milei
CB Consultora midió a los presidentes de Sudamérica y hubo sorpresas: Javier Milei quedó tercero, pero con una imagen negativa que pega fuerte.