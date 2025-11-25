Carlos Alberto Presti, aún jefe del Estado Mayor General del Ejército, confirmó que tomará licencia de su cargo para asumir como ministro de Defensa el próximo 10 de diciembre. La decisión, que venía siendo analizada dentro del Gobierno, implica que seguirá con jerarquía militar pero bajo un esquema de disponibilidad, una figura contemplada en la Ley 19.101.

“Voy a cumplir lo que determina la ley militar. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta; está contemplado legalmente”, explicó tras la ceremonia de entrega de sables realizada este martes en la Casa Rosada. Allí se mostró junto al presidente Javier Milei y al ministro saliente, Luis Petri.

Un ministro en actividad: el dato que sorprendió en la Casa Rosada

Desde el entorno presidencial habían adelantado que el Gobierno no consideraba necesario que Presti pasara a retiro antes de asumir. “No es necesario que pase a retiro”, sostuvo una fuente cercana al Presidente. La señal política es clara: Milei quiere a su ministro de Defensa con estatus militar vigente.

Según fuentes oficiales, incluso se evalúa que Presti jure con el uniforme militar, una postal que en el Ejecutivo consideran “una declaración de principios” para la nueva etapa de la gestión en Defensa.

Cómo avanzará el traspaso y los lineamientos para Milei

El teniente general aseguró que ya trabaja en las propuestas que elevará al Presidente. “Estoy articulando y pensando las mejores opciones para presentarle al Presidente; una vez que me las apruebe, las daré a conocer”, indicó ante la prensa. El diálogo con Petri, con quien mantiene una relación de trabajo desde 2023, se intensificará en los próximos días.

Presti recibió además su Sable y diploma de Teniente General, rango que ejerce desde marzo por decreto firmado por Milei y Petri.

Impacto interno: retiros, ascensos y un tablero en ebullición

El anuncio abrió interrogantes dentro de las Fuerzas Armadas. Presti sería el primer oficial en actividad que conduce el Ministerio desde el retorno de la democracia, una situación legal pero poco frecuente y seguida con atención en la estructura castrense.

Su ascenso como jefe del Ejército hace casi dos años había implicado el retiro automático de 22 generales, un reordenamiento que podría repetirse si se producen nuevos movimientos.

En paralelo, el almirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada, aparece entre los nombres mencionados para encabezar el Estado Mayor Conjunto, aunque la tradición suele inclinar ese cargo hacia el Ejército o la Fuerza Aérea.

Reuniones clave y el rol del entorno presidencial

Tras la ceremonia en Casa Rosada, Presti mantuvo unos minutos a solas con Milei y luego se dirigió al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales impulsores de su designación.

En el denominado “Triángulo de Hierro”, la mesa política que rodea al Presidente, se definió que Presti asumirá como personal militar en disponibilidad: una suerte de licencia que le permite ocupar el cargo sin abandonar su condición de oficial en actividad.

Qué se espera en el corto plazo

El Gobierno proyecta que la ceremonia de asunción del nuevo ministro ocurra tras la entrega de los aviones F-16, en un acto encabezado por Petri. En esa instancia, podría concretarse la última aparición de Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, cuya renuncia se da por descontada debido a la menor antigüedad que tiene respecto de Presti.

A los 59 años y formado en la Promoción 118 del Colegio Militar, Presti se apoya en un grupo reducido de colaboradores con los que conduce el Ejército desde 2023 y que podrían acompañarlo en su desembarco en Defensa.