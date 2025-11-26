Fentanilo: Lugones no irá al Congreso y crece la tensión

Fentanilo: Lugones no irá a Diputados y esperan la confirmación de la ANMAT

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado volverá a reunirse este miércoles desde las 9, en una jornada marcada por la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones, quien fue invitado pero decidió no asistir. En paralelo, seguía pendiente la confirmación de la presidenta de la ANMAT, Agustina Bisio.

La comisión, presidida por la diputada socialista Mónica Fein (Encuentro Federal), realizará su anteúltimo encuentro antes de presentar el dictamen final la próxima semana. En estos días, los bloques seguirán ajustando el texto con aportes y correcciones de todos los sectores.

La ausencia de Lugones agita el tramo final del informe

La invitación al ministro buscaba sumar información clave sobre la cadena de responsabilidades que derivaron en la mayor crisis sanitaria por fentanilo registrada en Argentina. Sin embargo, desde la cartera sanitaria informaron que no será parte de la reunión.

Funcionarios de la ANMAT, en cambio, sí se preparan para asistir. El rol del organismo es central: fue quien activó la alerta sanitaria, inmovilizó lotes sospechosos e impulsó la intervención judicial tras detectar ampollas adulteradas.

La Justicia ya contabiliza 124 muertes por fentanilo contaminado

Según fuentes judiciales, hasta ahora se registraron 124 fallecimientos vinculados al consumo de fentanilo adulterado. Sin embargo, el número definitivo —incluyendo víctimas fatales y no fatales— se conocerá antes del inicio de la feria judicial, prevista del 26 de diciembre al 31 de enero de 2026.

La exposición clave del juez Kreplak en Diputados

El miércoles pasado, el juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa, expuso ante la comisión y brindó datos de alto impacto sobre la magnitud del brote.

El magistrado confirmó que, tras un análisis de trazabilidad, la investigación detectó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas en el sistema de salud. Además, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) inmovilizó siete lotes por posible contaminación, de los cuales dos dieron positivo tras los estudios.

El origen del brote: el caso del Hospital Italiano de La Plata

Kreplak reconstruyó la secuencia que permitió identificar el foco inicial: el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron los primeros 15 pacientes afectados y dos fallecidos. Esa detección permitió comenzar la trazabilidad que terminaría revelando la dimensión del problema.

Un lote bajo sospecha

La sustancia contaminada provenía de un lote específico de la empresa HLB Pharma Group SA, en el cual se hallaron dos bacterias. Ese descubrimiento dio origen a la denuncia ante la ANMAT y a la posterior activación de la alerta sanitaria.

Durante su presentación, el juez fue categórico: “Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, porque esto que ocurrió no debió haber ocurrido”, afirmó.