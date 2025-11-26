Nardini celebró el Primer Festival del Adulto Mayor en Malvinas Argentinas
El intendente Leo Nardini encabezó una jornada histórica de celebración destinada a los adultos mayores, con actividades recreativas, culturales y shows de reconocidas figuras como Luisa Albinoni, Marcela Tauro, Silvio Soldán, Arnaldo André y Ricky Maravilla.Municipales26 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Malvinas Argentinas vivió una verdadera fiesta comunitaria con la realización del Primer Festival del Adulto Mayor en el Predio Municipal. Con la presencia del intendente Leo Nardini; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; la directora general de ONGs e Instituciones Intermedias, Connie Tomassone; y la directora del área de Adultos Mayores, Stella Álvarez, miles de vecinos participaron de una jornada colmada de actividades, sorteos y espectáculos.
En ese marco, Nardini destacó: “Compartimos con las abuelas y los abuelos una jornada preciosa, con múltiples actividades culturales y recreativas. En tiempos donde muchas veces no se respeta ni se valora a nuestros adultos mayores, aquí encuentran un espacio para disfrutar. Tenemos la responsabilidad de gobernar para todos, con la premisa fundamental de cuidar a los niños y a los adultos mayores”.
La conducción estuvo a cargo de la actriz Luisa Albinoni, vecina de Tortuguitas y profesora de teatro en la Casa Cultura y Arte, quien expresó: “Estuvo maravilloso. La gente acompañó y estamos felices de estar acá, junto a grandes compañeros como Marcela Tauro y Ricky Maravilla”. En la misma línea, Marcela Tauro celebró la iniciativa: “La gente la pasó bárbaro y disfrutó de un sábado espectacular”.
Por su parte, Ricky Maravilla, encargado del cierre musical de la tarde expresó con alegría: “El adulto mayor necesita felicidad, y a través de la música podemos brindarles todo eso. Ojalá que se repita seguido, no solo una vez al año”.
El festival incluyó estaciones de estética, master class de gastronomía, música en vivo con shows de tango, peña y folklore, clases de yoga, Malvinas +Digital, food trucks, antigüedades, DJ’s, sector kermesse, talleres y punto fotográfico. El cierre musical con Ricky Maravilla, junto a la participación de Silvio Soldán y Arnaldo André, coronó una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.
El intendente también subrayó el valor de la accesibilidad en las políticas culturales del municipio: “El municipio invierte en facilitar la accesibilidad, porque en la economía actual muchos vecinos no podrían hacerlo en un espacio privado. Hoy lo tienen cerca de su casa, y también en un lugar recuperado como la Casa Cultura y Arte”. Y agregó: “Es muy lindo e importante contar con figuras que forman parte de la vida de nuestros adultos mayores en el recorrido de su historia”.
El Primer Festival del Adulto Mayor no solo se consolidó como un espacio de celebración y de disfrute, sino también como una política pública que garantiza accesibilidad cultural y bienestar a los adultos mayores de Malvinas Argentinas.
Nardini inauguró el Malvinas Piano: Primer Encuentro de Pianistas en la CCA
Se realizó el primer Malvinas Piano en la Casa Cultura y Arte (CCA) del municipio, encabezado por el intendente Leo Nardini, junto a Gabriela López, directora general de Promoción del Desarrollo Cultural y Articulación con Instituciones Intermedias; Florencia Neira, coordinadora de Casa Cultura y Arte; y vecinos y vecinas de todas las edades y cuatro pianistas locales de destacada trayectoria. El encuentro marcó un hito cultural al poner en valor el talento de artistas formados en conservatorios y acercar la música a la comunidad de manera gratuita.
“Estamos muy contentos de estar disfrutando de lo que es el primer encuentro de pianistas de Malvinas Argentinas, dándole la oportunidad a los artistas locales que han estudiado en un conservatorio, que tienen un nivel de calidad artística muy alto, de poder compartirlo con vecinos y vecinas”, expresó Nardini.
La Casa Cultura y Arte se consolida como un espacio de formación y disfrute, donde niños, jóvenes y adultos, acceden a talleres de música, danza, teatro y otras disciplinas. “Son cosas que tal vez no son materiales, no se ven, pero nos dan esa cuota de calidad para nuestra gente, que no tiene posibilidad de viajar o pagar una entrada en Capital: lo pueden tener cerca de su casa, en la Casa de Cultura y Arte”, agregó.
El cronograma incluyó las presentaciones de Martín Miranda, Tomás de Lage, Fabián Ferrarel y Hernán Cejas, quienes ofrecieron un repertorio variado que transitó por géneros como samba, rock nacional, jazz, música clásica y folclore argentino.
