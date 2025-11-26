Diciembre llega con subas: uno por uno, los incrementos

El último mes del año comenzará con una serie de aumentos que afectarán a los hogares argentinos. Alquileres, medicina prepaga y transporte público son algunos de los sectores que aplicarán actualizaciones desde diciembre, generando un impacto directo en el presupuesto familiar. A continuación, un repaso detallado por cada uno de los incrementos confirmados.

Alquileres: ajustes según modalidad de contrato

Los acuerdos de alquiler que se actualizan trimestralmente tendrán desde diciembre un incremento del 6,43%. En los contratos que contemplan actualizaciones cada cuatro meses, la suba programada es del 8,46%, mientras que las revisiones semestrales alcanzarán el 14,1%. Para los contratos que se ajustan una vez al año, el aumento previsto asciende al 39,2%.

El mercado inmobiliario mantiene estabilidad en la oferta de unidades de uno y dos ambientes, con valores finales de contrato similares a los estipulados al inicio de cada negociación. Sin embargo, las expensas continúan siendo un punto crítico para los inquilinos, especialmente tras las subas en servicios municipales y en el suministro de agua. Además, la morosidad permanece elevada y genera preocupación entre administradores de edificios y propietarios.

Prepagas: aumentos de entre 2,1% y 2,5%

Las cuotas de medicina prepaga volverán a actualizarse en diciembre. Los incrementos oscilarán entre el 2,1% y el 2,5%, dependiendo del plan y de la estructura de costos de cada empresa. Se trata de ajustes vinculados al crecimiento de los gastos médicos, insumos y honorarios profesionales.

Entre las empresas que aplicarán subas, se detallan los siguientes porcentajes:

OSDE: 2,1% en todo el país, excepto en Patagonia, donde será del 2,5%.

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

Sancor: 2,3%, aplicable únicamente en el AMBA.

Con estas cifras, un plan individual que en noviembre costaba $65.000 pasará a ubicarse cerca de $66.300. En el caso de un plan familiar de $150.000, la cuota ascenderá a $153.300. En planes superiores, que ya superan los $200.000, los valores de diciembre rondarán los $204.600.

Los incrementos se suman a las actualizaciones aplicadas durante el año y se verán reflejados en las facturas del último mes, afectando a usuarios individuales y familias que destinan parte significativa de sus ingresos a la cobertura médica.

Servicios públicos: impacto de los consumos previos

En diciembre no habrá nuevos incrementos anunciados para electricidad y gas. Sin embargo, las facturas del mes incluirán los consumos de noviembre, que ya incorporan los aumentos aprobados previamente.

En electricidad, el ENRE definió nuevos valores para el Costo Propio de Distribución (CPD), el componente que remunera a las distribuidoras. A partir del consumo registrado en noviembre:

Los usuarios de Edesur pagarán un 3,53% más respecto de octubre.

Los usuarios de Edenor enfrentarán una suba del 3,6%.

En gas, el ajuste vigente desde noviembre fue del 3,8%, por lo que los hogares verán un incremento en sus boletas aun sin nuevos anuncios. Las distribuidoras confirmaron que los consumos del mes anterior se trasladarán a los importes que comenzarán a cobrarse desde los primeros días de diciembre.

Transporte público: nuevas tarifas en el AMBA

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires también tendrá ajustes. En diciembre, los boletos de colectivo y subte registrarán nuevas subas.

El boleto de colectivo en CABA pasará a costar aproximadamente $594 en promedio, mientras que en el conurbano bonaerense el pasaje básico llegará a $598, lo que representa un incremento cercano al 4,4% respecto de la tarifa vigente.

Para los pasajeros del subte, el nuevo valor rondará los $1.207, en línea con el mecanismo de revisión tarifaria que actualiza los importes según las variaciones de costos del servicio.

Estas subas tendrán un efecto directo en quienes utilizan el transporte público a diario para trabajar, estudiar o realizar trámites, ya que diciembre implicará un gasto mayor al habitual en los traslados cotidianos.