Tras nueve horas de demoras y una jornada marcada por negociaciones contrarreloj, la Legislatura bonaerense sancionó este jueves a la madrugada el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva enviados por el gobernador Axel Kicillof. El oficialismo consiguió los votos para aprobar las dos leyes clave, aunque debió postergar el tratamiento del endeudamiento por no alcanzar los dos tercios necesarios.

La negociación entre el Ejecutivo y la oposición giró en torno a dos puntos sensibles: la distribución de fondos para los municipios y el reparto de cargos vacantes en el directorio del Banco Provincia. El Presupuesto fue rechazado por el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza y el PRO, mientras que la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica acompañaron en general pero votaron en contra de varios artículos.

De acuerdo con la presentación del ministro de Economía, Pablo López, el Presupuesto proyecta recursos corrientes por $41,4 billones y gastos corrientes por $39,8 billones, generando un superávit económico de $1,54 billones. Sin embargo, el resultado financiero es deficitario: el gasto total asciende a $43 billones frente a recursos totales por $41,5 billones.

Emergencia económica, cambios pedidos por la oposición y reparto ministerial

El Presupuesto declara la emergencia económica provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Según el texto, la emergencia se explica por “la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional” en las transferencias a la provincia. Por pedido de la oposición, la emergencia incorporará también a los municipios.

Desde el bloque oficialista confirmaron además cambios al artículo 41, que originalmente obligaba a los municipios a devolver subsidios. La condonación de los fondos Covid y Extraordinarias Salariales quedó pendiente para el debate del endeudamiento.

Desde la oposición, el titular de la UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, celebró la inclusión de los municipios en la emergencia, aunque pidió que “culmine el 31 de enero de 2027 y que no sea prorrogable por decreto”. También reclamó la creación de una oficina de Presupuesto. En la misma línea, Romina Braga (Coalición Cívica) sostuvo que el texto “todavía puede ser mejorado”.

Diputados aprobó y giró al Senado el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, donde se convirtieron en ley.

Por su parte, Matías Civale (Somos Buenos Aires) apoyó el proyecto y sostuvo que “aún un mal presupuesto es mejor que no tenerlo, porque garantiza previsibilidad”.

El reparto ministerial muestra nuevamente el peso de Educación, que absorberá el 24,79% del total ($10,6 billones), seguida por Seguridad (7,6%) y Salud (7,08%). Desarrollo de la Comunidad, Justicia e Infraestructura completan el podio de áreas con mayor asignación.

Ley Impositiva: baja de patentes, alivio fiscal y cruces en el recinto

La Ley Impositiva también fue aprobada con rechazo de FIT, LLA y PRO. Desde el bloque oficialista afirmaron que “no se incrementa la presión tributaria ni alícuotas de Ingresos Brutos”. El texto congela el Inmobiliario rural y urbano, elimina la cuota adicional para mayores contribuyentes y baja alícuotas para fabricación de cartón y cervezas.

También reduce la Patente: el rango baja de 3,6–5% a 1–4%, lo que beneficiará al 75% de los contribuyentes.

El PRO cuestionó el esquema. “La Ley Impositiva de Kicillof busca cargar siempre al privado”, denunció Matías Ranzini.

El endeudamiento, la gran pulseada pendiente

El debate por la autorización de deuda —por hasta USD 3.685 millones— se retomaría el viernes a las 10 de la mañana, tras el cuarto intermedio solicitado. La oposición exige precisiones sobre el Fondo de Fortalecimiento Municipal y garantías institucionales. El oficialismo propone destinar el 8% del total a los municipios, unos $360.000 millones.

Además, el tratamiento quedó atado a la discusión por el superdirectorio del Banco Provincia, donde se negocia una ampliación que repartiría siete lugares para el peronismo y cinco para la oposición. Con el recambio legislativo a días, la rosca se acelera y el final sigue abierto.