Oficializan el último aumento del año: cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones
El organismo ajustó los haberes según el IPC de octubre y estableció los valores mínimos, máximos y topes familiares. También confirmó el impacto del aguinaldo y los bonos.Economía27 de noviembre de 2025Andrés Montero
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los incrementos que comenzarán a regir desde diciembre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas este jueves, terminaron de definir la actualización correspondiente al índice de inflación informado por el INDEC, en línea con el mecanismo mensual basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC).
Según estableció el organismo, este aumento representa el último ajuste del año y responde a los valores de inflación registrados durante octubre, aplicados de manera directa sobre todas las prestaciones.
Actualización de jubilaciones y pensiones
A través de la resolución 359/2025, el Gobierno oficializó la suba del 2,34% sobre los haberes vigentes. El incremento impacta de manera directa en los montos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), correspondientes al período de diciembre de 2025.
Con esta actualización, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.293.796,92. Al mismo tiempo, la base imponible mínima para aportes quedará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.
La resolución incluyó además la definición de nuevos valores para otras prestaciones esenciales. La PBU ascenderá a $155.936,86, y la PUAM quedará fijada en $272.703,67, también desde diciembre.
Impacto del aguinaldo y el bono de fin de año
El mes de diciembre contempla también el pago del medio aguinaldo. En combinación con el bono de $70.000, los haberes finales quedarán conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5
Aumento en asignaciones familiares
Paralelamente, mediante la resolución 361/2025, ANSES actualizó los montos y límites de ingresos de las asignaciones familiares. Se aplicó el mismo incremento del 2,34% utilizado para el sistema previsional y se ajustaron de manera proporcional los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan tanto la elegibilidad como el monto de la prestación.
El Gobierno aclaró que, aunque no se supere el tope familiar total, cualquier integrante que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones.
Montos de Asignación por Hijo y Prenatal
Para el esquema de ingresos del grupo familiar (IGF), quedaron fijados los siguientes valores:
IGF hasta $948.361:
Valor General: $61.252
Zona 1: $61.252
Zona 2: $132.075
Zona 3: $122.329
Zona 4: $132.075
IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
Valor General: $41.316
Zona 1: $54.568
Zona 2: $81.734
Zona 3: $108.691
Zona 4: $108.691
IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
Valor General: $24.990
Zona 1: $49.184
Zona 2: $73.805
Zona 3: $98.219
Zona 4: $98.219
IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
Valor General: $12.892
Zona 1: $25.209
Zona 2: $37.728
Zona 3: $49.920
Zona 4: $49.920
Montos de asignaciones sin tope de ingresos
Asignación por Nacimiento:
Valor General y todas las zonas: $71.396
Asignación por Adopción:
Valor General y todas las zonas: $426.877
Asignación por Matrimonio:
Valor General y todas las zonas: $106.904
Asignación por Ayuda Escolar Anual:
Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $948.361:
Valor General: $199.434
Zona 1: $199.434
Zona 2: $298.860
Zona 3: $398.364
Zona 4: $398.364
IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
Valor General: $141.086
Zona 1: $192.376
Zona 2: $288.286
Zona 3: $384.256
Zona 4: $384.256
Desde IGF $1.390.864,01:
Valor General: $89.043
Zona 1: $185.221
Zona 2: $277.602
Zona 3: $370.027
Zona 4: $370.027
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad
Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
Cómo se definen las zonas geográficas
El sistema mantiene las delimitaciones ya vigentes:
Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.
Zona 1: Localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a la actividad minera.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
