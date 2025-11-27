Diciembre llega con aumentos: oficializaron los nuevos montos para todas las prestaciones de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los incrementos que comenzarán a regir desde diciembre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas este jueves, terminaron de definir la actualización correspondiente al índice de inflación informado por el INDEC, en línea con el mecanismo mensual basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC).

Según estableció el organismo, este aumento representa el último ajuste del año y responde a los valores de inflación registrados durante octubre, aplicados de manera directa sobre todas las prestaciones.

Actualización de jubilaciones y pensiones

A través de la resolución 359/2025, el Gobierno oficializó la suba del 2,34% sobre los haberes vigentes. El incremento impacta de manera directa en los montos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), correspondientes al período de diciembre de 2025.

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.293.796,92. Al mismo tiempo, la base imponible mínima para aportes quedará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

La resolución incluyó además la definición de nuevos valores para otras prestaciones esenciales. La PBU ascenderá a $155.936,86, y la PUAM quedará fijada en $272.703,67, también desde diciembre.

Impacto del aguinaldo y el bono de fin de año

El mes de diciembre contempla también el pago del medio aguinaldo. En combinación con el bono de $70.000, los haberes finales quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Aumento en asignaciones familiares

Paralelamente, mediante la resolución 361/2025, ANSES actualizó los montos y límites de ingresos de las asignaciones familiares. Se aplicó el mismo incremento del 2,34% utilizado para el sistema previsional y se ajustaron de manera proporcional los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan tanto la elegibilidad como el monto de la prestación.

El Gobierno aclaró que, aunque no se supere el tope familiar total, cualquier integrante que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones.

Montos de Asignación por Hijo y Prenatal

Para el esquema de ingresos del grupo familiar (IGF), quedaron fijados los siguientes valores:

IGF hasta $948.361:

Valor General: $61.252

Zona 1: $61.252

Zona 2: $132.075

Zona 3: $122.329

Zona 4: $132.075

IGF de $948.361,01 a $1.390.864:

Valor General: $41.316

Zona 1: $54.568

Zona 2: $81.734

Zona 3: $108.691

Zona 4: $108.691

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:

Valor General: $24.990

Zona 1: $49.184

Zona 2: $73.805

Zona 3: $98.219

Zona 4: $98.219

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:

Valor General: $12.892

Zona 1: $25.209

Zona 2: $37.728

Zona 3: $49.920

Zona 4: $49.920

Montos de asignaciones sin tope de ingresos

Asignación por Nacimiento:

Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción:

Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio:

Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual:

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361:

Valor General: $199.434

Zona 1: $199.434

Zona 2: $298.860

Zona 3: $398.364

Zona 4: $398.364

IGF de $948.361,01 a $1.390.864:

Valor General: $141.086

Zona 1: $192.376

Zona 2: $288.286

Zona 3: $384.256

Zona 4: $384.256

Desde IGF $1.390.864,01:

Valor General: $89.043

Zona 1: $185.221

Zona 2: $277.602

Zona 3: $370.027

Zona 4: $370.027

Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Cómo se definen las zonas geográficas

El sistema mantiene las delimitaciones ya vigentes:

Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.

Zona 1: Localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.

Zona 2: Provincia del Chubut.

Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a la actividad minera.

Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.