El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó las muestras de cierre del 2025 en los polideportivos Gutiérrez, Zanón y San Martín de la localidad de Don Torcuato. Durante las actividades, el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas sobre sus necesidades como también sobre las condiciones de la infraestructura de los centros deportivos.

"Vemos cómo las familias se divierten al calor del festejo de cierre de año. Estos son polideportivos que funcionan y le dan alegría a los vecinos de Tigre. Dialogamos con los presentes en un marco de celebración y vamos a seguir así en todos los centros deportivos del Municipio", declaró Zamora.

Y añadió: "Tenemos 19 polideportivos en el Municipio de Tigre que significan inclusión e integración para la comunidad a través del deporte para todas las edades".

La jornada contó con diferentes temáticas donde niños, jóvenes y adultos mayores demostraron lo aprendido durante el 2025. Se expusieron disciplinas de campo como folklore, yoga, GAP, EID Fútbol, EID Voley, EID Básquet, Danza Jazz, Gimnasia Artística, Taekwondo, Ritmos, EID presco, zumba, bachata, entre otras.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: "Estoy muy contenta de poder acompañar a nuestros vecinos y vecinas que disfrutan a diario de los polis del Municipio. Tigre tiene 19 polideportivos, todos maravillosos, de una calidad absoluta y con los mejores profesores. Cada una de las muestras fue una fiesta, con grandes y chicos divirtiéndose en familia. El intendente ha tomado la decisión de seguir fortaleciendo estos espacios".

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, dijo: "Comenzamos con los cierres anuales en la zona de Don Torcuato. Vemos a toda la familia acompañando y haciendo deporte en comunidad, que es el lineamiento que nos marca el intendente Julio Zamora para seguir mejorando la calidad de vida de la gente".

Por otro lado, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en el Palacio Municipal a estudiantes de 6to año de la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato, quienes tuvieron una destacada participación en el "Proyecto Desafío ECO 2025" de la Fundación YPF.

"Es un orgullo de la comunidad de Tigre saber que estos alumnos y alumnas dieron lo mejor de sí para conseguir este importante premio en la competencia. Consideramos elemental seguir apostando a la educación pública para que puedan tener oficios y poder desarrollarse como personas de bien en la vida", señaló el jefe comunal.

El "Proyecto Desafío ECO 2025" es una competencia nacional en la que equipos de escuelas técnicas secundarias de todo el país construyen sus propios prototipos eléctricos a partir de un kit estándar. Durante las pruebas, se evalúan aspectos como el diseño, la eficiencia y la velocidad de los vehículos. La iniciativa no solo busca fomentar la educación práctica, sino también el trabajo en equipo y el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Los estudiantes tigrenses alcanzaron el 3er puesto de la carrera "Endurace" -conocida como la competencia más larga del desafío- con su vehículo desarrollado junto a Volkswagen con un banco de baterías de 12 volts, un motor trifásico y una estructura de fibra de vidrio. A su vez, el auto se posicionó entre los 7 mejores de un total de 130.