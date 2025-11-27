El mapa político y económico volvió a moverse con fuerza en las últimas semanas. Mientras el Gobierno nacional acelera las negociaciones por el Presupuesto 2026, varias provincias activaron su propio tablero: anuncios de baja de impuestos, exenciones y beneficios fiscales para distintos sectores productivos, todos en busca de aire frente a una actividad que todavía muestra signos de fatiga.

Córdoba, Santa Fe y Neuquén dieron los pasos más visibles, con proyectos que ya están en la Legislatura. Mendoza continúa con su esquema de rebaja progresiva y Salta había anticipado su reforma a mediados de año. El movimiento es claro: las provincias quieren aliviar la carga tributaria local mientras esperan un gesto de la Casa Rosada en el reparto de fondos y en la letra chica del Presupuesto.

El rol de Caputo y la presión por “alivios” locales

En la mesa chica económica del Gobierno no cayó mal la jugada. Desde hace meses, Luis “Toto” Caputo venía pidiendo a los gobernadores que impulsen rebajas impositivas, algo que generó fricciones con varios mandatarios que remarcaron que la mayor presión fiscal sigue siendo nacional. Sin embargo, la escalada inflacionaria de los últimos años y la caída de la actividad obligaron a los distritos a mover el tablero.

Detrás de escena, las conversaciones para llegar a un consenso avanzan con el ministro del Interior, Diego Santilli, que mantiene un diálogo abierto con la mayoría de los gobernadores, aunque todavía sin acuerdos cerrados.

Córdoba apuesta a una histórica baja de impuestos

La jugada más ruidosa la hizo Córdoba. Martín Llaryora presentó un paquete que bautizó como “histórica baja de impuestos” para 2026. El proyecto enviado a la Legislatura incluye reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales, con foco en comercio, industria e inversiones productivas.

Un alivio fuerte en Ingresos Brutos

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del 30% en la alícuota de Ingresos Brutos para pequeños comerciantes, que pasará del 3,5% al 2,5%. En el Gobierno cordobés calculan que beneficiará al 64% del comercio de la provincia.

Además, se establece Ingresos Brutos cero para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones equivalentes al 1,2% de sus ingresos, dentro del marco de la nueva Ley de Promoción Industrial.

Incentivos regionales y guiño a Nación

El plan también contempla exenciones de hasta el 100% para inversiones en el Noroeste y el Sur-Sur provincial, dentro de la Ley de Igualdad Territorial. Para ese esquema, Córdoba asignará hasta el 5% de la recaudación del impuesto, una cifra que podría superar los $154.000 millones.

La iniciativa recibió rápidamente un gesto desde Buenos Aires: Caputo felicitó públicamente a Llaryora, en un mensaje que marcó un cambio de tono tras los últimos cruces electorales.

Santa Fe presenta su propia agenda tributaria

Maximiliano Pullaro también se movió rápido. Su gobierno presentó la Ley Tributaria 2026, que será tratada por la Legislatura y que incluye beneficios para industria, comercio, servicios, transporte, construcción y hotelería.

Descuentos por nuevos trabajadores y por energía

El paquete permite descontar del pago de Ingresos Brutos el salario de los nuevos empleados que se incorporen a la plantilla. A la vez, el sector industrial, comercial y hotelero podrá descontar hasta el 30% del tributo por lo que hayan abonado en energía eléctrica, uno de los costos que más pesa en la producción.

Pullaro dejó claro que la provincia tiene “agenda propia” en materia tributaria y remarcó que no está atada a los tiempos de Nación. Pese a su relación estable con Santilli, todavía no se reunió con él y condicionó ese encuentro a que la Casa Rosada muestre predisposición para resolver reclamos pendientes, incluida la deuda histórica con la caja jubilatoria provincial.

Neuquén avanza con una reforma fiscal amplia

Neuquén se sumó a la ola. La Legislatura aprobó la reforma fiscal enviada por el gobernador Rolando Figueroa con amplio respaldo político: 26 votos a favor y apenas dos en contra.

La reforma amplía de dos a cuatro los rangos de facturación para determinar alícuotas de Ingresos Brutos, que ahora irán del 2% al 3,5%. De acuerdo con estimaciones legislativas, “el 85% de los contribuyentes de la provincia recibirá algún beneficio” con este esquema.

Además, Neuquén avanza en un acuerdo con Santa Cruz para eliminar retenciones al petróleo convencional, siguiendo el camino iniciado por Chubut.

CABA suma exenciones para monotributistas no profesionales

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires incorporó al paquete impositivo 2026 una exención de Ingresos Brutos para no profesionales. El borrador final prevé un alivio del 100% para las primeras tres categorías y del 75% para las siguientes cinco. La iniciativa se aprobaría este mes.

Los reclamos que las provincias le llevan a la Casa Rosada

Mientras Nación celebra la reducción impositiva en distritos aliados, mantiene distancia con el bloque opositor duro: Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella no tienen, por ahora, canales abiertos en la mesa de negociación.

El Gobierno espera un apoyo más amplio del resto de los mandatarios para sostener el Presupuesto 2026, en un contexto en el que La Libertad Avanza podría robustecer su posición en el Congreso tras el recambio legislativo.

Las provincias, a cambio, reclaman obras públicas, ATN y compromisos salariales y previsionales que quedaron rezagados. La discusión sigue abierta y, por ahora, sin señales claras de cómo se cerrará la pulseada.