El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines. Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el alcalde comunal indicó "Creamos este espacio para que los vecinos y vecinas puedan encontrar servicios esenciales en un mismo lugar, de manera cómoda y sin tener que trasladarse de un lado a otro".

En ese sentido, el mandamás del distrito de la primera sección electoral dijo que "Cada área que funciona acá desde mañana cumple un rol fundamental: el Registro Civil con una sala especial para casamientos, la Defensoría del Pueblo, el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados y la Dirección de Faltas. Todo integrado para dar respuestas ágiles y acompañar a la comunidad".

Asimismo, Nardini defendió el rol de un Estado Presente. "Esto es mucho más que un edificio: es acercar el Estado a la gente, hacerlo accesible, eficiente y digno. Trabajamos los 365 días del año para construir un Malvinas más moderno, con desarrollo, inclusión y ese valor agregado que nos permite volver a creer en la buena política. Sigamos proyectando juntos el Malvinas del futuro, el lugar de la familia", dijo.

"Cooperación regional para más desarrollo en el Norte del Conurbano"

El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, contó desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) que "Continuamos fortaleciendo el trabajo conjunto entre los municipios que integramos la Región Norte 2 y compartimos una agenda centrada en inteligencia artificial, seguridad y transporte, tres áreas clave para mejorar la gestión y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos".

En ese sentido, le agradeció a sus pares comunales Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achaval (Pilar), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), junto a los equipos representados por Santiago Laurent (Pilar), Ignacio Pérez (San Fernando) y Elisa Abella (Campana), además del acompañamiento de Javier Rehl (Escobar).

"La articulación regional es fundamental para optimizar recursos, potenciar políticas públicas y replicar experiencias que funcionan. Desde Malvinas Argentinas seguimos aportando nuestra mirada y construyendo una agenda común que fortalezca a toda la región", destacó el mandamás Leo Nardini.

Más pavimento

El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, además informó sobre sus redes sociales cómo avanzan las obras en la comuna. Al respecto, contó que inauguró "una etapa más del plan de pavimentación del barrio Santa Mónica que venimos llevando adelante de manera continua y organizada desde principio de año, y que vamos a seguir impulsando porque el crecimiento de los barrios no se detiene".

"Durante la recorrida pude compartir charlas con vecinas y vecinos que me conocen desde hace años, desde mi paso por ANSES. Ver cómo este lugar se transforma con pavimento e hidráulica, y cómo eso mejora el valor de las casas que construyeron con tanto esfuerzo, me llena de felicidad. Cuando la administración es ordenada y los recursos se cuidan, las obras se hacen realidad y la calidad de vida mejora para toda la comunidad", agregó el intendente municipal.