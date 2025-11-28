En el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Defensa Civil, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó el Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata. Lo hizo junto al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; y el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak.

De la jornada desarrollada en la ciudad de La Plata participaron más de 60 distritos, organismos provinciales y municipales de Defensa Civil, bomberos voluntarios, ONGs y representantes de universidades y organizaciones sociales. Con más de 100 stands, se realizaron tareas de capacitación, demostración operativa y promoción de la participación ciudadana, ejes del compromiso y la capacidad de respuesta de la Provincia de Buenos Aires frente a las emergencias.

Es menester indicar que el despliegue logístico incluyó un helicóptero del Ministerio de Seguridad bonaerense que realizó demostraciones aéreas, camionetas 4x4 y camiones de comando, drones para vigilancia y embarcaciones para simulaciones de rescate acuático. Además, se llevaron a cabo actividades interactivas y demostraciones como simulacros de evacuación, prácticas de RCP y primeros auxilios, y rescates con cuerdas en estructuras colapsadas, entre otras.

¿Por qué se conmemora el día Nacional de la Defensa Civil?

El Día Nacional de la Defensa Civil se conmemora en homenaje al trabajo solidario y coordinado de los equipos de Defensa Civil que brindaron asistencia tras el terremoto ocurrido en Caucete, San Juan, el 23 de noviembre de 1977.

Por otro lado, cabe indicar que en em mencionado encuentro también estuvieron presentes los intendentes municipales de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelene; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe, y el presidente de la Cruz Roja, Diego Tipping.

Julio Alak: "Hay trabajo en red" y "Es fundamental fortalecer la articulación"

El intendente municipal de la ciudad de La Plata, Julio Alak, brindó detalles de la jornada que compartió junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alosno. Lo hizo desde su cuenta en la red social X (antes Twitter) y al respecto indicó "En el marco del Día Nacional de la Defensa Civil, recorrimos junto al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el Encuentro Provincial del Sistema de Emergencias que se llevó adelante en la Plaza Moreno".

En ese sentido, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, comentó desde sus redes sociales "Con la participación de 60 municipios bonaerenses y organismos provinciales, voluntarios, entidades académicas y sociales, se realizó un encuentro que expuso algo fundamental: ante una emergencia no hay respuestas aisladas, hay trabajo en red".

Por último, el mandamás del único distrito que compone la Octava Sección Electoral sostuvo "Para cuidar a nuestros vecinos es fundamental fortalecer la articulación entre Provincia, municipios, organismos, con participación ciudadana y la difusión de buenas prácticas en prevención, respuesta y gestión del riesgo".