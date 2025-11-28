Álvarez dio inicio al II Congreso de Salud de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, dio inicio a la primera jornada del II Congreso de Salud de Lanús (COSAL) en el auditorio Hugo del Carril, ubicado dentro del Palacio Municipal.

“Todo lo que venimos haciendo en materia de salud desde hace casi dos años de gestión, con recursos limitados pero con una firme decisión política, es un ejemplo de que se puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido, por eso también les quiero agradecer a cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras de salud, porque veo su profunda vocación de trabajo en beneficio de nuestra comunidad”, remarcó Álvarez.

Durante la actividad, el Jefe comunal enumeró los diversos hitos de gestión que concretó Lanús Gobierno vinculados a la modernización del servicio de emergencias; la inversión en equipamiento de alta complejidad y en mejoramiento de la infraestructura sanitaria; la puesta en marcha del Equipo Móvil Interdisciplinario de Salud Mental (EMISAM) y de los programas Lanús Cardioprotegida, Demanda Espontánea de Pediatría y de Facilitadores Estudiantiles en Salud (ProFES); además de los más de 1.200 operativos itinerantes en el territorio, entre otras acciones.

La jornada inicial contó con cuatro mesas de trabajo tituladas “Redes y continuidad del cuidado: articulación entre niveles de atención y trayectorias de usuarios/as”, que tuvo la exposición del magíster Rodolfo Núñez y de las licenciadas Andrea Paz y María De Carvalho; “La inserción de la comunidad en la cadena de emergencia”, que contó con la oratoria de las doctoras y los doctores Gisele Gambetta, María Laura Kinaszuk Gabriel Sosa, William Medina y la licenciada Daiana Michel; “Salud animal en el territorio”, con tuvo la disertación de los doctores y las doctoras Juan Romero, Luis Martínez y Myriam Ortellado; y “Construyendo comunidad: desafíos y oportunidades del abordaje grupal en salud mental”, con la participación de las licenciadas y los licenciados Graciela Jasiner, Gabriel Hojman Sirvent y Gilda Dabrowski.

A su vez, se realizaron dos talleres bajo el nombre “El rol de las mesas de entrada en el inicio de proceso de cuidado”, con la exposición de Damián Herkovits y de la Cdora. Melisa Luján; y “¿Cómo definir un problema de gestión?”, con la participación de las magíster Patricia Rosemberg y Constanza Moretti.

Álvarez recibió representantes de la Unión Europea

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, mantuvo un encuentro con representantes de diversos países que forman parte de la Unión Europea, con quienes repasó los distintos hitos llevados adelante por el Municipio desde que comenzó su gestión.

“Este intercambio de experiencias favorece la cooperación en materia de seguridad, desarrollo, obras, servicios públicos y salud para mejorar las condiciones de vida de las y los lanusenses”, destacó Álvarez.

Por su parte, el embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan, sostuvo: “Para nosotros es muy importante conocer la realidad de un Municipio como Lanús que es parte del conurbano. Hemos escuchado el plan integral del intendente Julián Álvarez para sacar al Municipio adelante y, como diplomáticos europeos, es importante que conozcamos la realidad fuera de CABA, del conurbano y hemos tenido una visión muy clara de Julián, que nos recibió con mucha hospitalidad y nos vamos con una buena impresión”.

Durante la actividad, el Jefe comunal remarcó las líneas de acción implementadas en materia de obra pública, seguridad, salud, servicios públicos y en programas locales destinados al mejoramiento de los clubes del barrio y la descentralización de la gestión municipal, entre otras políticas públicas.