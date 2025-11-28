En el Anexo a la Cámara de Diputados se realizó este jueves una insólita exposición antivacunas que despertó críticas inmediatas de la comunidad científica, de entidades profesionales y de autoridades sanitarias. La actividad, impulsada por la diputada del PRO Marilú Quiroz, apuntó directamente contra la campaña de inmunización contra el Covid-19 y buscó instalar la idea de supuestos efectos de magnetismo generados por las vacunas.

Difundida bajo el título “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”, la jornada fue cuestionada por considerarse un acto que alimenta la confusión social y una “actitud irresponsable” frente a las políticas públicas de inmunización. La exposición se extendió por más de cinco horas y tuvo lugar en paralelo a reuniones de comisión de Salud y Ciencia.

El planteo de la diputada y los argumentos presentadosLa legisladora chaqueña Marilú Quiroz abrió el encuentro: “Hoy estamos dando un puntapié inicial para avanzar en un anhelo compartido: la modificación de la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación y la posibilidad de profundizar en qué se nos inoculó durante la pandemia”.

La presentación incluyó la participación de figuras reconocidas por difundir posturas antivacunas, varias de ellas convocadas como oradores. Según lo que trascendió, se expusieron argumentos sin corroboración científica sobre supuestas consecuencias vinculadas a la inoculación.

La escena que buscó mostrar “efectos magnéticos”

Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, quien minutos antes del inicio compartió imágenes de la convocatoria en redes sociales. Durante su intervención, se apoyó en un testimonio que buscaba demostrar efectos físicos presuntamente derivados de la vacunación.

Un hombre de torso desnudo subió al escenario para exhibir aparentes efectos de magnetismo en su cuerpo, que él atribuía a una vacuna contra el coronavirus. “Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, expresó Diblasi, en referencia a los profesionales de la salud.

También participaron el oftalmólogo Oscar Botta, integrante del grupo Médicos por la Verdad, y la médica Viviana Lens. Sus planteos ya fueron desestimados en reiteradas oportunidades por expertos en salud pública, quienes remarcan que no existe evidencia que vincule causalmente las vacunas con trastornos neurológicos ni con fenómenos magnéticos.

Autorización institucional y rechazo legislativo

El evento contó con la autorización del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pese a que un grupo de diputados había solicitado su suspensión al considerarlo una amenaza para el esfuerzo sanitario colectivo desarrollado durante la pandemia.

La coincidencia entre esta actividad y debates formales en comisiones generó además malestar entre legisladores que denunciaron que la charla difundía información carente de sustento científico.

Las advertencias de las sociedades científicas

Antes de que comenzara la exposición, diversas organizaciones especializadas —entre ellas la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Pediatría— enviaron un petitorio a Menem para frenar la jornada.

Las entidades manifestaron que la presentación “inducía al negacionismo científico” y carecía de evidencia validada, lo que podía generar mensajes erróneos dentro de un ámbito institucional.

“Desde SADIP, junto a otras sociedades científicas del país, expresamos nuestra preocupación por la difusión de actividades con mensajes tendenciosos o carentes de sustento científico sobre vacunas COVID-19”, sostuvo la entidad. Agregaron además: “Es fundamental cuidar la confianza pública en las vacunas y en las políticas de Salud Pública”.

Riesgos para la salud pública y advertencias sobre la desinformació

Las organizaciones remarcaron que “eventos que sugieren supuestos ‘contenidos ocultos’ o fomentan el negacionismo científico pueden generar confusión, rechazo y riesgo para toda la comunidad”.

En paralelo, SAVE advirtió: “Este tipo de eventos, con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un gran riesgo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas, gracias a la inmunización, hoy están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes, como el sarampión o la coqueluche”.

En su comunicado, las entidades reafirmaron su rechazo a la presentación “por considerarla inequitativa y propensa a difundir falsos conceptos que pueden favorecer la vacilación vacunal, poniendo en riesgo la prevención de enfermedades que pueden ser mortales, causantes de ciertos tipos de cáncer o de secuelas graves y permanentes”.