Este viernes el Senado retoma su actividad en el recinto con la jura de 23 de los 24 senadores electos en los comicios de octubre, en una sesión preparatoria prevista para las 11. Las bancas, sin embargo, entrarán en vigencia formal el 10 de diciembre, cuando asuman también los 127 diputados electos.

El único caso que sigue en disputa es el de la neuquina Lorena Villaverde, cuya asunción fue impugnada por el peronismo y cuyo expediente regresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. La oposición cuestiona presuntos vínculos de la senadora electa con el empresario Federico “Fred” Machado y menciona antecedentes judiciales en Estados Unidos vinculados a su expediente.

El alcance de la sesión preparatoria y qué definirá

La jura de los legisladores servirá además para definir autoridades internas y la integración de comisiones, en un Senado que recibe a exgobernadores y referentes provinciales con peso territorial y donde las mayorías están en plena negociación. La renovación parcial (24 bancas a renovar) reconfigura en parte el mapa de fuerzas y obliga a bloques y gobernadores a buscar alianzas.

Aunque prestacionalmente se formalizará la jura, la activación plena de las bancas quedará para el recambio del 10 de diciembre, fecha en la que también se celebrará la jura de diputados y se consolidará el nuevo mapa parlamentario.

El caso Villaverde: impugnación y vuelta a comisión

La impugnación presentada por el peronismo obtuvo un dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por eso, el expediente volverá a esa comisión para seguir el trámite. Los cuestionamientos apuntan a la supuesta cercanía de Villaverde con el empresario investigado por narcotráfico y a actuaciones judiciales vinculadas a su nombre en el exterior, aunque hasta ahora no hay condenas que la inhabiliten. Organismos de verificación y notas explicativas vienen detallando los puntos centrales del caso.

Cómo sigue: sesiones extraordinarias, Presupuesto y reforma laboral

En la Casa Rosada evalúan el formato y la extensión del llamado a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral que el Ejecutivo busca impulsar. Fuentes oficiales y legislativas consultadas por medios afirman que el Presidente podría firmar el decreto de convocatoria en los próximos días, una vez que avance la jura de las nuevas cámaras. Entre las fechas barajadas se mencionaron intervalos en diciembre (con opciones desde el 10 o 11 hasta fines de mes) y la posibilidad de continuidad en febrero.

Planteos internos del oficialismo

En la bancada de La Libertad Avanza hay voluntad de extender el período de prórroga de sesiones —se habló de fechas entre el 10 y el 31 de diciembre con continuidad en febrero— para poder avanzar con las iniciativas clave. En paralelo, el Gobierno negocia con gobernadores y bloques provinciales la integración de comisiones que facilitarían los dictámenes necesarios.

La jura y la demora en el tratamiento del caso Villaverde exponen una combinación de disputa política y cálculo legislativo: por un lado, el oficialismo busca asegurar mayorías funcionales para los proyectos de agenda; por el otro, la oposición utiliza la impugnación como herramienta para condicionar el armado de comisiones y la prisa del Ejecutivo. “No está definido; todo es posible”, resumió una fuente legislativa que sigue las negociaciones.