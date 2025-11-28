El PJ entrerriano desplazó a Gaillard y avanza su expulsión por competir por afuera

El PJ entrerriano desplazó a Gaillard y avanza su expulsión por competir por afuera

El peronismo de Entre Ríos volvió a quedar envuelto en una interna feroz. El Consejo Provincial del Partido Justicialista decidió separar de sus cargos a la diputada nacional Carolina Gaillard y a la dirigente sindical Carina Domínguez, luego de que ambas compitieran con listas propias en las elecciones del 26 de octubre. El organismo también envió al Tribunal de Disciplina más de una docena de pedidos de sanción a dirigentes que, aseguran, se apartaron del armado oficial.

La decisión se tomó por amplia mayoría y dejó al descubierto el clima de tensión que atraviesa el PJ provincial tras la dura derrota electoral. Gaillard ocupaba la tercera vocalía del Consejo; Domínguez, referente de UPCN, era vicepresidenta primera del partido.

El trasfondo: listas paralelas y una elección que dejó heridas

Gaillard decidió lanzarse como candidata a senadora nacional por la alianza “Ahora 503”, respaldada por sectores kirchneristas y por Juan Grabois. La apuesta terminó en un resultado muy flojo: apenas el 3,5% de los votos, apenas por encima del voto en blanco y a más de treinta puntos de la lista oficial del peronismo, que compitió bajo la marca Fuerza Entre Ríos y obtuvo un senador y dos diputados.

Domínguez, por su parte, acompañó desde UPCN una lista alternativa encabezada por Héctor Maya para el Senado y Gustavo Guzmán para Diputados, bajo el paraguas legal del Partido Socialista.

Ambas movieron piezas clave fuera del esquema tradicional del PJ y, para una conducción golpeada electoralmente, eso fue una chispa demasiado grande en un clima ya cargado de reproches.

Un documento durísimo: “afrenta”, “falta grave” y “sana irracional”

En un documento interno de tono inusualmente duro, el Consejo Provincial afirmó que las dirigentes “decidieron ir por fuera de la propuesta electoral que integró el Partido Justicialista de Entre Ríos” y que, de ese modo, “resultaron funcionales a los intereses de la alianza conformada por el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei”.

El texto también señala que su accionar constituyó “una afrenta al partido y una falta grave a la Carta Orgánica”, e incluso menciona casos en los que —según la conducción— existió “sana irracional o motivada por intereses inconfesables” en ataques a candidatos del peronismo durante la campaña.

Más dirigentes bajo la lupa y un peronismo en ebullición

La lista de señalados que podrían recibir sanciones incluye a figuras como Héctor Maya, Daniel Rossi, Paola Rubattino, Gustavo Guzmán, Silvio Farach, Federico Olano, Graciela Trinidad, Ariel Villanueva y otros referentes territoriales.

De todos ellos, solo Gaillard y Domínguez fueron inmediatamente desplazadas de sus cargos partidarios. El resto quedará bajo análisis del Tribunal de Disciplina, que recibió las actuaciones para determinar si corresponde suspenderlos o expulsarlos.

Hubo apenas cuatro votos en contra de la resolución: los de las propias involucradas y los de las consejeras Mariana Farfán y Flavia Maidana.

Reacomodamientos internos: La Cámpora también pierde espacio

En paralelo al debate por las sanciones, el Consejo provincial formalizó el alejamiento del diputado camporista Tomás Ledesma de la tesorería partidaria. Alegó motivos personales y seguirá integrando el órgano, pero ese lugar será ocupado por Aldo Álvarez.

Con ese movimiento, La Cámpora queda fuera de los cargos clave de la conducción, una señal de reordenamiento interno en un PJ que todavía procesa el impacto electoral y busca un programa de gobierno de cara a 2027.

Un cierre que no cierra: clima caliente y un partido partido

La reunión del Consejo tuvo como objetivo central analizar la derrota del 26 de octubre y trazar una hoja de ruta para el futuro. Pero el “plato fuerte”, como admitieron dirigentes presentes, fueron las sanciones a quienes “rompieron la unidad”.

Mientras algunos sectores reclaman dejar atrás los pases de factura, el núcleo mayoritario insistió en que no habrá reconstrucción posible sin ordenar lo que consideran “indisciplinas graves”. El peronismo entrerriano, lejos de enfriarse, sigue atravesando una tormenta interna que promete varios capítulos más.