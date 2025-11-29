El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, lanzó duras críticas a la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año. Para el exfuncionario, este tipo de transformaciones “se hacen en momentos de expansión”, no en plena recesión y con el mercado laboral en tensión.

Desde principios de noviembre, la administración de Javier Milei viene acelerando las negociaciones para llevar la reforma laboral al recinto en diciembre. Entre los puntos que circularon en borradores y conversaciones políticas aparecen la ampliación de la jornada laboral, con versiones que hablan de un tope de 12 horas; el pago de indemnizaciones en cuotas; acuerdos por empresa en lugar de convenios por actividad; y aumentos atados a productividad.

El plan es seguido de cerca por el Consejo de Mayo, integrado por Gerardo Martínez, Carolina Losada, Manuel Adorni, Alfredo Cornejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca, Federico Sturzenegger, Martín Rappallini y Cristian Ritondo. En paralelo, la tensión con la CGT y las cámaras empresarias sigue sin ceder, lo que mantiene al proyecto en una zona de incertidumbre.

“La instrumentalidad es donde empiezan los caprichos”

En diálogo con Futurock, Melconian cuestionó la manera en que el Gobierno está encarando los cambios estructurales. Aunque coincidió con el rumbo general, apuntó contra la forma: “La cuestión del rumbo es la correcta, pero en la instrumentalidad comienzan los caprichos y los errores”, remarcó.

El economista insistió en que las reformas profundas requieren “respaldo económico y político”, algo que —según su visión— no se ve reflejado en el presente. También se refirió al clima social y al impacto que podrían tener los cambios en el empleo: “Todo lo que estoy diciendo en materia de ir con cuidado suena a música celestial para el damnificado. Pero hay que tener cuidado con el damnificado, porque fuman abajo del agua”, señaló.

Asimismo, apuntó contra la informalidad y el cambio en los hábitos laborales: “De los 22 millones, hay 8 informales”, dijo y agregó que el 60% son jóvenes y "les ‘chupa un huevo’ estar formalizados”.







El equilibrio fiscal y las tensiones tributarias

Más allá de la reforma laboral, Melconian insistió en que la prioridad de cualquier programa económico debe ser la estabilidad fiscal. Según él, el Gobierno está “colgado del travesaño” intentando sostenerla.

Además, puso el foco en dos problemas estructurales que, a su entender, deben estar en el centro de la discusión: la evasión y los ingresos brutos provinciales, que describió como “el verdadero problema tributario”.

“A las narrativas les doy poca bola. Cuando sos el oficialismo, tenés que dar la idea de la esperanza y el horizonte, hasta que los resultados te la ponen”, afirmó. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que diciembre sea el mes para destrabar una de las reformas que considera clave, en un contexto de volatilidad financiera donde el dólar oficial cerró noviembre en $1.451,50.