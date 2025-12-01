Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el alcalde comentó: "En el auditorio de la Universidad del Oeste vivimos un momento emocionante pues cerramos el programa Aulas Expandidas, donde 200 estudiantes merlenses tuvieron su primera experiencia universitaria: cursaron una materia, recorrieron el campus y descubrieron que la universidad está mucho más cerca de lo que imaginaban".

"Gracias a toda la comunidad educativa por hacerlo posible: a Eliana González de Martino, Inspectora Jefa de la Región Nº8 de Gestión Estatal; a Hugo Rosá, Jefe Distrital de Educación de Merlo; a nuestra secretaria de Educación Silvana Zahana; directivos, docentes, inspectores… y, sobre todo, a los estudiantes, verdaderos protagonistas", acotó el alcalde municipal de Merlo, desde su hilo en X.

Y acotó "Nuestro reconocimiento también al rector de la UNO, Gustavo Soos, y al vicerrector Roberto Gallo, por abrir las puertas de la universidad y acompañar esta experiencia. Vamos por más: el año que viene queremos volver a implementarlo y multiplicarlo".

En ese marco, el alcalde municipal de Merlo también le agradeció al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y a la cartera de educación bonaerense "por impulsar programas que abren futuro".

Gustavo Menéndez, por otro lado, contó en redes que presenció "la charla magistral de Alejo Padilla en la Universidad del Oeste". Según dijo, se trató de "un encuentro cargado de reflexión y memoria, junto al licenciado Pablo Chiesa y la licenciada Gabriela Tozzi, acompañados por el rector, Gustavo Soos, el vicerrector Gallo, docentes, alumnos y toda la comunidad educativa. En ese marco, Padilla presentó su libro “Recuperar Malvinas”, una obra que invita a repensar la soberanía, la identidad y el valor de la verdad colectiva. Un espacio que reafirma la importancia de mantener viva la causa Malvinas y seguir construyendo conciencia sobre nuestro deber histórico".

Gustavo Menéndez: "La educación especial en Merlo dice presente y está de celebración"

"La Escuela Especial Nº 503 “Javier Calviño” cumple 50 años, y acompañamos a toda su comunidad educativa en una jornada cargada de emoción, historia y valores", contó el alcalde comunal desde sus redes sociales.

"Fue una verdadera fiesta que reunió a docentes, no docentes, familias y estudiantes. También tuvimos el honor de conocer a la mamá de Javier Calviño, el niño cuyo nombre lleva la institución y cuya vida es un ejemplo de inclusión, esfuerzo y superación: un estudiante que comenzó aquí su recorrido y que llegó incluso a la universidad, dejando una huella imborrable en Merlo", explicó en sus redes.

Y agregó "Escuela Especial 503: felices 50 años, y por muchos años más construyendo una educación inclusiva y llena de oportunidades para cada estudiante".

Nueva obra finalizada en Parque San Martín

El alcalde informó sobre la finalización de los trabajos de pavimentación en Av. Argentina, en Parque San Martín. "Se trata de una mejora muy esperada por la comunidad y realizada pensando en su seguridad y comodidad", dijo.

"Este nuevo pavimento permite mejorar la circulación, reducir tiempos de viaje y brindar un entorno más ordenado y accesible para quienes transitan todos los días por la zona. Seguimos trabajando cerca de ustedes, acompañando el crecimiento de cada barrio", cerró.