Poletti proyecta vender la deuda de Ternium

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, elevará un proyecto al HCD para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio.

“Vamos a declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio, a los efectos del saneamiento y de garantizar la prestación de los servicios, en la misma dirección que lo ha hecho el gobernador de la provincia, como ustedes saben se ha aprobado el presupuesto de la provincia y se ha declarado el estado de emergencia de los 135 municipios”, explicó el intendente Mauro Poletti.

“En esta oportunidad, esta declaración va a tener un agregado: estamos yendo al Concejo Deliberante para que el mismo nos permita vender la deuda y obligaciones a cobrar que tiene el municipio”, detalló el alcalde de Ramallo.

“Hemos comentado la idea y ya hay empresas y bancos interesados en adquirir deuda, para darle un ejemplo ya tenemos consultas con respecto al juicio de SIDERAR”, adelantó el alcalde del distrito de la segunda sección electoral.

“Este proyecto, por ejemplo, nos va a permitir venderle a un privado el juicio que tenemos ganado en primera y segunda instancia con la empresa SIDERAR”, dijo el mandamás.

“De hecho cuando comentamos la idea, diferentes empresas y laboratorios se mostraron interesados en comprar este juicio que hemos ganado en primera y segunda instancia y seguramente lo vamos a ganar en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires”, informó Poletti en conferencia de prensa.

“Que es lo que sucede, en esta asfixia que tiene el municipio y que no podemos esperar, lo que vamos a hacer es vender esas acciones a personas físicas o jurídicas que tengan la posibilidad de comprar esos juicios y que tengan la posibilidad de esperar los tiempos que demande la justicia para poder hacerlo”, indicó y agregó “Se van a vender en forma global pero también va a estar la posibilidad de venderlo en lotes, para evitar que una empresa pueda quedarse con todos los juicios, por ejemplo la empresa SIDERAR, y así evitar que un empresa se quede con todos los juicios”.

“Inclusive no descartamos que el municipio emita bonos atados a esta deuda, lo que les permitiría a aquellos que compren estas acciones poder obtener información tanto en el Banco Central como en la comisión de valores acerca del estado de situación de la empresas que sean deudores del municipio”, acotó el jefe comunal.

Durante su alocución, Poletti dijo que “Estas son experiencias que se han dado en otros municipios, pero que además tanto en la ley Orgánica de las Municipalidades, como el Código Civil o la declaración de la emergencia económica y financiera del municipio permite a los municipios tomar iniciativas de este tipo y que creemos que vamos atener una muy buena respuesta”.



“Dejar en claro que no es una cuestión personal, yo defiendo los interesa de los vecinos, es más si me tengo que sentar a tomar un café lo hago, nunca llevo estos temas las cuestiones personales. Mi compromiso es con los vecinos del partido de Ramallo”, cerró.