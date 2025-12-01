Cascallares: "El 80% de los inscriptos a la UNAB es la primera generación de universitarios"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se mostró orgulloso de que casi cuatro mil inscriptos se incorporarán a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en el inicio del ciclo lectivo 2026.Municipales01 de diciembre de 2025Soledad Castellano
"Este es un nuevo ingreso que consolida el crecimiento de nuestra Alta Casa de Estudios y que confirma el arraigo territorial de la institución con estudiantes de Alte Brown y la región, y donde más del 80 por ciento de ellos son primera generación de universitarios en sus familias", indicó el jefe comunal browniano.
En efecto, un total de 3.713 estudiantes eligieron a la educación pública para su formación superior quienes comenzarán a cursar el próximo año en las diversas carreras que ofrece la UNaB en su Campus Universitario de Burzaco.
Estas cifras afianzan el rol protagónico de la institución en toda la región como una universidad joven y cuyo crecimiento es acompañado con el avance de obras de infraestructura llevadas adelante con el respaldo de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.
Cabe señalar que si bien la UNaB cuenta con una oferta académica diversificada, la flamante licenciatura en Enfermería -que se sumó este año al programa educativo para dar respuesta y canalizar el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social- fue la carrera más elegida con 654 inscriptos.
La siguen en el ranking la Tecnicatura Universitaria en Programación, con 613 inscriptos; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico con 435 y la Licenciatura en Administración con 370 anotados.
Se destacan también la licenciatura en Logística y Transporte y la Tecnicatura en Comunicación Digital, ratificando así el perfil productivo y tecnológico de la institución educativa.
“Estamos felices y orgullosos porque nuestra Universidad sigue creciendo de forma exponencial no solo multiplicando la cantidad de estudiantes sino también sumando nuevas carreras, como la licenciatura en Enfermería que fue la más elegida, con mayor número de inscriptos. Continuamos construyendo futuro a través de la educación pública, gratuita y de calidad”, indicó el intendente Mariano Cascallares.
Finalmente Cascallares ratificó que se avanza con el proceso licitatorio para retomar la obra de la nueva Estación de Trenes de la UNaB, al tiempo que junto a la Provincia de Buenos Aires se avanzará sumando más infraestructura edilicia en el Campus Universitario que funciona en la Ex Quinta Rocca de Burzaco.
Cascallares entregó anteojos a estudiantes del distrito
En el marco del Programa “Niños a la Vista”, se entregaron 37 pares de anteojos a niños no solo de la institución anfitriona (EN°1) sino de las escuelas primarias N°2, N°5, N°6, N°12 y N°16.
“Sabemos lo importante que es y los progresos que logran nuestros niños cuando acceden a sus anteojos. Por eso tomamos la decisión de darle continuidad a este programa que llevamos a cabo desde el Municipio y que nos pone no solo felices sino también muy orgullosos”, indicó al respecto el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cabe recordar que el programa tiene como objetivo la detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales que pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, y se lleva adelante en todas las escuelas primarias de gestión pública del distrito.
Para ello, un equipo de salud lleva adelante evaluaciones de agudeza visual y, en caso de que los niños necesiten anteojos, se realizan los chequeos pertinentes para la confección de los mismos, los cuales se entregan de forma gratuita.
“El deporte iguala, enseña y abre caminos”
El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó una nueva entrega de becas municipales junto a funcionarios de la cartera de Deportes, las cuales estuvieron destinadas a acompañar a atletas de distintas disciplinas.
Esteban Echeverría: inauguración industrial, controles de agua y obras viales
La agenda local incluyó la apertura de un centro logístico, informes del ERAS y acciones de infraestructura urbana.
Bahía Blanca avanza en obras, capacitación ambiental y políticas de niñez
El intendente Federico Susbielles repasó avances en la reconstrucción de calles, la formación agroecológica y la inauguración de un espacio dedicado a los derechos de la niñez.
Poletti proyecta vender la deuda de Ternium
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, elevará un proyecto al HCD para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio. Y manifestó que la misma tendrá un agregado respecto a las deudas que las empresas puedan llegar tener con el municipio.
Los posibles rivales de Argentina en el Mundial 2026
La FIFA confirmó los bombos del Mundial 2026 y ya se perfilan los posibles rivales de Argentina. Mirá qué selecciones pueden cruzarse y cómo será el sorteo.
Milei redefine Seguridad y Defensa: cómo será la transición tras la salida de Bullrich y Petri
El Presidente acelera el recambio en los ministerios: Monteoliva y Presti asumen en plena tensión interna, fronteras en alerta y crisis salarial militar.
Lo que preocupa a los empresarios según la última encuesta
Un informe trimestral revela qué piensan los CEOs de Argentina sobre la economía, ventas y rentabilidad en medio de un contexto tan incierto como desafiante.