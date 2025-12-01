"Este es un nuevo ingreso que consolida el crecimiento de nuestra Alta Casa de Estudios y que confirma el arraigo territorial de la institución con estudiantes de Alte Brown y la región, y donde más del 80 por ciento de ellos son primera generación de universitarios en sus familias", indicó el jefe comunal browniano.

En efecto, un total de 3.713 estudiantes eligieron a la educación pública para su formación superior quienes comenzarán a cursar el próximo año en las diversas carreras que ofrece la UNaB en su Campus Universitario de Burzaco.

Estas cifras afianzan el rol protagónico de la institución en toda la región como una universidad joven y cuyo crecimiento es acompañado con el avance de obras de infraestructura llevadas adelante con el respaldo de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.

Cabe señalar que si bien la UNaB cuenta con una oferta académica diversificada, la flamante licenciatura en Enfermería -que se sumó este año al programa educativo para dar respuesta y canalizar el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social- fue la carrera más elegida con 654 inscriptos.

La siguen en el ranking la Tecnicatura Universitaria en Programación, con 613 inscriptos; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico con 435 y la Licenciatura en Administración con 370 anotados.

Se destacan también la licenciatura en Logística y Transporte y la Tecnicatura en Comunicación Digital, ratificando así el perfil productivo y tecnológico de la institución educativa.

“Estamos felices y orgullosos porque nuestra Universidad sigue creciendo de forma exponencial no solo multiplicando la cantidad de estudiantes sino también sumando nuevas carreras, como la licenciatura en Enfermería que fue la más elegida, con mayor número de inscriptos. Continuamos construyendo futuro a través de la educación pública, gratuita y de calidad”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Finalmente Cascallares ratificó que se avanza con el proceso licitatorio para retomar la obra de la nueva Estación de Trenes de la UNaB, al tiempo que junto a la Provincia de Buenos Aires se avanzará sumando más infraestructura edilicia en el Campus Universitario que funciona en la Ex Quinta Rocca de Burzaco.

Cascallares entregó anteojos a estudiantes del distrito

En el marco del Programa “Niños a la Vista”, se entregaron 37 pares de anteojos a niños no solo de la institución anfitriona (EN°1) sino de las escuelas primarias N°2, N°5, N°6, N°12 y N°16.

“Sabemos lo importante que es y los progresos que logran nuestros niños cuando acceden a sus anteojos. Por eso tomamos la decisión de darle continuidad a este programa que llevamos a cabo desde el Municipio y que nos pone no solo felices sino también muy orgullosos”, indicó al respecto el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Cabe recordar que el programa tiene como objetivo la detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales que pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, y se lleva adelante en todas las escuelas primarias de gestión pública del distrito.

Para ello, un equipo de salud lleva adelante evaluaciones de agudeza visual y, en caso de que los niños necesiten anteojos, se realizan los chequeos pertinentes para la confección de los mismos, los cuales se entregan de forma gratuita.