Esteban Echeverría: inauguración industrial, controles de agua y obras viales
La agenda local incluyó la apertura de un centro logístico, informes del ERAS y acciones de infraestructura urbana.Municipales01 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó del acto de inauguración del nuevo centro de distribución de Bidcom Logistic, ubicado en el predio de Plaza Logística, en El Jagüel. La firma quedó adherida al programa municipal Invertí en Esteban Echeverría, que otorga la eximición del 100% de todas las tasas municipales por diez años a cambio de la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Es un honor para nuestro municipio acompañar el desarrollo de una empresa reconocida a nivel nacional que elige formar parte del distrito y brindar nuevas oportunidades laborales a nuestras vecinas y nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal. Durante el evento, Gray dialogó con los fundadores de la empresa, Juan Pablo Núñez Losada y Joaquín Driollet Laspiur, junto al director de Operaciones, Carlos Baldassarre, otras autoridades de la compañía y la directora de Desarrollo Productivo local, Julia Galizzi.
Tras el corte de cinta, Gray encabezó la inauguración formal e inició una recorrida por las instalaciones junto a los directivos, donde observaron el funcionamiento del proceso de distribución diario.
Bidcom, creada en 2007, se dedica a facilitar el acceso a productos innovadores y de interés. En 2021 incorporaron Bidcom Logistic, la unidad logística que permite concretar entregas en el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El nuevo centro en El Jagüel estará destinado a la recepción, almacenamiento y despacho de su amplia oferta de productos electrónicos, tecnológicos y para el hogar.
Este año, la compañía recibió el decreto de promoción industrial que la habilita a acceder al programa Invertí en Esteban Echeverría, beneficios que también alcanzan a empresas que busquen expandirse o desarrollar plantas industriales como naves, galpones o centros operativos, siempre bajo la condición de generar nuevos puestos de trabajo.
El municipio informó que no se registran valores superiores de arsénico en el agua
La Secretaría de Salud de Esteban Echeverría comunicó que, hasta la fecha, no se detectaron valores superiores de arsénico en las aguas analizadas en domicilios particulares del distrito. Los estudios fueron realizados en el laboratorio bromatológico municipal y coinciden con los informes proporcionados por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), organismo encargado de controlar el agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del área metropolitana.
En lo que respecta al distrito, los informes abarcan los siguientes barrios:
Canning:
– Country Club Venado I y Venado II
– Barrios privados Campos de Echeverría, Saint Thomas Oeste y Saint Thomas Sur
– Barrios La Orqueta de Echeverría, Santa Inés y Campo Azul
Monte Grande:
– Brickland
– Procasa I
– Policial
– Mirasoles
El Jagüel:
– Barrio Montana
En todos los casos, el valor de arsénico se encuentra dentro del rango permitido por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA) y por la ley 26.291. Así, el municipio informó que el agua potable suministrada por AySA se controla de manera regular y cumple con los límites establecidos.
Avanzan las obras de bacheo en 9 de Abril y en todo el distrito
El Municipio de Esteban Echeverría continúa desarrollando obras de bacheo en las cinco localidades del partido. En esta ocasión, las cuadrillas realizaron trabajos en distintos puntos de 9 de Abril, específicamente en las intersecciones de Moreno y Vía Monti, Magallanes y San Antonio, Elcano y M. Lozano, y Paula Albarracín y Moreno.
Los trabajos, financiados con recursos municipales, forman parte del plan integral de mantenimiento vial que se ejecuta en diversas zonas del distrito. Las tareas incluyeron la aplicación de asfalto caliente, un método que utiliza mezcla a altas temperaturas para reparar sectores deteriorados de la calzada.
Estas intervenciones se enmarcan dentro del programa general de infraestructura vial que contempla tareas de bacheo, pavimentación en asfalto y hormigón, repavimentación y sellado de juntas en distintos puntos de las cinco localidades.
