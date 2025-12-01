“El deporte iguala, enseña y abre caminos”

“Nuestro objetivo es que cada deportista de Junín tenga las mismas oportunidades, porque el deporte forma, iguala y abre caminos”, afirmó el jefe comunal, destacando el impacto social que genera esta política pública sostenida.

Desde el Municipio subrayaron que estas becas representan un apoyo directo para gastos de competencia, traslados, materiales y equipamiento, permitiendo que cada deportista continúe desarrollándose en su disciplina. Además, remarcaron que esta iniciativa forma parte de una inversión municipal creciente que reconoce el rol del deporte como herramienta fundamental para el desarrollo humano, la inclusión y el fortalecimiento de la comunidad.

Durante la entrega, el intendente Pablo Petrecca comenzó su mensaje destacando: “Esta política pública nació escuchando a las familias, a los entrenadores y a los propios deportistas, que manifestaban las dificultades económicas de sostener la actividad, y aunque cada beca pueda parecer un aporte pequeño, su impacto es concreto y significativo, ya que contribuye a cubrir gastos que muchas veces determinan la posibilidad de competir, viajar o adquirir los insumos que cada disciplina exige, estas becas existen porque ustedes las necesitan y porque como Estado decidimos estar presentes”.

En ese sentido, subrayó el valor formativo del deporte y sostuvo: “Su práctica fortalece habilidades y valores que acompañan a lo largo de la vida, disciplina, constancia, respeto, resiliencia, trabajo en equipo y capacidad para enfrentar adversidades, estas cualidades no solo hacen mejores deportistas, sino también mejores personas y ciudadanos, preparados para afrontar desafíos personales y profesionales, el deporte deja huellas que trascienden la competencia, moldea carácter, genera vínculos y enseña a levantarse cada vez que toca caer”.

“Agradezco a todo el equipo de la Dirección de Deportes por su cercanía permanente con los clubes y familias, esto hace que la presencia de deportistas que ya vienen siendo parte del programa junto a otros que se incorporan por primera vez, puedan seguir trabajando y creciendo, deseo que sigan entrenando, disfrutando y que puedan creer en sus proyectos, recordando que cada sueño deportivo requiere esfuerzo sostenido, nos enorgullece acompañarlos y vamos a seguir haciéndolo, porque invertir en ustedes es apostar al futuro del Junín que queremos”, afirmó el Jefe Comunal frente a todos los deportistas y familias presentes.





Petrecca: "Nos propusimos ser la mejor oferta educativa de Junín y somos una de las mejores en de toda la provincia"

En el Complejo Municipal San Martín, los alrededor de 500 alumnos de los Jardines Maternales Municipales, junto a sus familias, celebraron con una gran fiesta el cierre del ciclo lectivo 2025. El Intendente Pablo Petrecca, participó de la celebración y destacó la calidad del servicio que el Municipio ofrece de manera gratuita a niños desde 45 días a 2 años, que este año sumó clases de inglés, música y educación física.

Pablo Petrecca aseguró que "es una gran alegría para mí poder compartir este cierre de ciclo de los jardines maternales del Gobierno de Junín. Para nosotros un cierre de ciclo, para los niños y familias de los egresados significa además, cerrar una etapa de descubrimiento, de conocimiento, de crecimiento. Todos sabemos lo que significa dejar a nuestros hijos en manos de otras personas, pero sin dudas nuestros jardines han demostrado un gran profesionalismo, calidad y calidez y por sobre todas las cosas, mucho amor".

"Como gobierno nos propusimos ser la mejor oferta educativa en lo que respecta a jardines maternales y en ese proceso, durante estos años, no sólo hemos sumado un nuevo jardín, como el Hermana Concepción, hemos sumado también un equipo psicopedagógico, de nutricionistas, para ofrecer a los chicos un menú sano y nutritivo, hemos mejorado las estructuras edilicias de cada sede y sus equipamientos y este año, nos propusimos ir más allá, y agregar materias como música, educación física e inglés", destacó.

El intendente de Junín también resaltó que "quizás esto pasa desapercibido pero quiero decirles que, de 135 municipios en toda la provincia de Buenos Aires, sólo dos brindan un servicio de inglés a los niños de 2 años en sus jardines y de manera gratuita, y Junín es uno de esos dos". En este sentido agregó que se gestión se propuso "ser la mejor oferta educativa de Junín y estamos siendo una de las mejores en de toda la provincia y eso es porque tenemos un fuerte compromiso con la educación, porque sabemos que cada paso de nuestros chicos en esta etapa es una huella para el futuro, ellos no saben cuál es el futuro, pero nosotros sí sabemos qué ciudad les estamos dejando".

Emocionado, por ser su último acto de cierre de ciclo de ciclo de los jardines maternales como intendente, Pablo Petrecca recordó que "en estos 10 años, han pasado más de 5000 niños de 45 días a 2 años por nuestros jardines y me llevo cada sonrisa, esas caras sucias de chocolate y tortas, a esos niños a upa de las señoritas, la cara de felicidad de esas madres y esos padres sacandoles fotos en cada cto, me llevo cada momento y cada detalle vivido en estos 10 años vivido en los jardines".

Para finalizar, el intendente de Junín, Pablo Petrecca aseguró que "si en estos 10 años logramos que estos niños estén más seguros, tengan más confianza, que hayan aprendido algo más y hayan recibido mucho amor, sin dudas hemos logrado el objetivo. Gracias a las familias, al equipo de educación y especialmente a cada señorita, a cada docente, a cada auxiliar, a cada psicopedagoga y nutricionista por el compromiso de todos los días, están dejando huellas para el futuro de Junín".