Intendentes reclaman Ley de Financiamiento urgente

Este lunes, intendentes de la quinta sección electoral bonaerense respaldaron públicamente el pedido del gobernador Axel Kicillof para la aprobación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires en la Legislatura. Entre los firmantes se destacan Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Francisco Echarren (Castelli), Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

Emergencia económica y social en los municipios

En un comunicado conjunto, los jefes comunales destacaron que la ley no beneficia a un dirigente ni a un signo político, sino que es una herramienta vital para “el bien de todos los municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, sin diferencias”. Los intendentes remarcaron que atraviesan “una profunda recesión que compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales en detrimento de los ciudadanos”.

El documento subraya que las economías regionales están “destruidas”, el sector privado “muy golpeado” y que desde el Estado municipal se atiende la demanda de medicamentos y alimentos. Además, alertaron sobre la situación social: “Vemos vecinos que no pueden pagar el alquiler y los gastos fijos; casos que se han multiplicado. Familias que se endeudan y sus integrantes que buscan trabajo, no consiguen”.

Finalmente, advirtieron: “Entendemos que quiénes no acompañen de inmediato el pedido hecho recientemente por el gobernador estarán siendo parte de una maniobra de asfixia al pueblo bonaerense”.

El intendente Echarren cuestionó directamente al gobierno nacional y La Libertad Avanza: “El cinismo avanza. Bancan que Milei se endeude en 50 mil millones para timba y fuga con el FMI y el Tesoro de EEUU pero votan en contra que Axel se endeude en solo 3 mil millones para garantizar remedios, alimentos, rutas, agua, cloacas y sostener los municipios de todos los partidos políticos. Uno la fuga, el otro la invierte. Es la hipocresía libertaria”.

Kicillof insiste en la necesidad de la deuda

El gobernador Kicillof volvió a poner el foco en la Legislatura bonaerense, reclamando la aprobación del proyecto de endeudamiento por u$s3.635 millones, destinado a cubrir vencimientos sin comprometer recursos esenciales de salud, educación y obras públicas.

Durante un acto en el Salón Dorado de la Gobernación, denunció un “asedio financiero” del gobierno de Javier Milei contra las provincias y señaló que Buenos Aires enfrenta incumplimientos sistemáticos en la transferencia de fondos: “La Nación nos adeuda 13 billones de pesos, equivalentes a u$s9.000 millones, y la pérdida de recaudación por decisiones del Gobierno asciende a otros u$s2.500 millones”.

El mandatario detalló un panorama crítico de la economía provincial: caída del 10% en la industria, 25% en la construcción, 8% en el comercio, más de 1.000 obras paralizadas, cierre de 5.000 pymes y pérdida de 172.000 puestos de trabajo. A pesar de este escenario, remarcó que la Provincia continúa con inauguraciones de centros de salud, escuelas, ambulancias y refuerzos en el servicio alimentario escolar.

Sesiones y tensiones legislativas

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, la sesión del viernes para autorizar el endeudamiento no logró quórum. Desde el oficialismo, aseguran que hubo negociaciones internas que retrasaron la votación. La ley de financiamiento incluiría un refuerzo para los 135 municipios mediante el Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal y un piso garantizado de $245.000 millones entre 2026 y 2027.