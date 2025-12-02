Fotomultas y VTV: la Justicia cita al exministro D’Onofrio
El fiscal Garganta citó a indagatoria al exfuncionario en la causa que investiga una presunta red de coimas y pérdidas millonarias para la Provincia.Política02 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La causa judicial que investiga graves irregularidades ocurridas durante la gestión de Jorge D’Onofrio en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte bonaerense, imputado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El exfuncionario deberá presentarse el 15 de diciembre a las 10, en un expediente que ya acumula procesamientos, embargos millonarios y testimonios contradictorios.
La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que señalaba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, como líderes de “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito”.
La acusación sostiene que funcionarios bajo su órbita habrían actuado en connivencia con gestores que ofrecían a infractores “descuentos del 50% o eliminación de multas a cambio de un pago”. Según el expediente, esta maniobra habría implicado pérdidas estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para la empresa concesionaria Secutrans.
Empresarios citados y maniobras bajo la lupa
Junto con la citación a D’Onofrio, también fueron convocados los empresarios Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss, todos vinculados a contrataciones relacionadas con la VTV.
La causa apunta a un presunto acuerdo con siete empresas que habrían sido obligadas a contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. para la asignación de turnos de la VTV, con una comisión del 8,5% más IVA por cada operación.
A la vez, se investigan irregularidades en contrataciones con CECAITRA, la asociación civil que administraba los ingresos provenientes de infracciones captadas por al menos 155 cinemómetros en municipios como Campana y Brandsen.
Procesamientos previos, bienes embargados y contradicciones
El avance de esta causa se suma al procesamiento dictado hace casi dos semanas por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien embargó por $350 millones los bienes de D’Onofrio en un expediente por presunto lavado de activos vinculado al mismo esquema de fotomultas y VTV. En ese tramo de la investigación también fue embargado por $300 millones el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio.
Uno de los ejes del expediente es la compra de una Audi Q8, registrada a nombre de Asensio, pero asegurada por un valor muy superior y usada por D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducirla y pagaba el Telepase. “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”, declaró el exministro al negar la titularidad del rodado.
Asensio sostuvo que la compró con fondos familiares, pero el juez consideró esas versiones “inconsistentes” y concluyó que actuó como interpuesto registral para ocultar la verdadera titularidad, una maniobra típica del lavado de activos.
D’Onofrio renunció a su cargo el 30 de diciembre de 2024, alegando “motivos personales”, cuando las causas por presunta corrupción ya avanzaban con fuerza. Fue reemplazado por Martín Marinucci.
