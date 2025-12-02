Las obras impulsadas por el programa municipal “Clubes en Marcha” continúan desarrollándose en las escuelas de fútbol infantil y juvenil de Luján. Se trata de una iniciativa que, desde su lanzamiento en abril, permitió que 20 instituciones nucleadas en ACIFO comenzaran proyectos de infraestructura y equipamiento para mejorar sus predios deportivos.

El Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin, destacó la relevancia que tiene para la gestión este tipo de políticas orientadas al deporte comunitario. “Es una iniciativa de fortalecimiento institucional muy importante para nosotros porque les permite a las escuelitas de fútbol realizar obras que mejoran las prácticas deportivas de los niños, niñas y adolescentes. Por eso va acompañada de una inversión inédita de recursos exclusivamente municipales, que expresa el compromiso que asumió la gestión de Leonardo Boto de apoyar el deporte y a las organizaciones comunitarias”, remarcó.

El programa se financia 100% con fondos municipales y apunta a fortalecer la inclusión social, mejorar la infraestructura de los predios y acompañar la tarea de las instituciones locales.

Tras la presentación de proyectos técnicos, cada escuela pudo acceder hasta un máximo de tres millones de pesos para obras de refacción, ampliación o mantenimiento. En septiembre, el Municipio otorgó los recursos para que las entidades comiencen a ejecutar sus mejoras.

Obras en ejecución en clubes y escuelas deportivas

Actualmente, diversas instituciones avanzan con sus trabajos programados:

Escuela de Fútbol San Bernardo: mejoras en el SUM y en los vestuarios mediante la instalación de nuevas aberturas.

Escuela de Fútbol Santa Elena: compra de un tractor cortacésped para el mantenimiento del predio.

Escuela de Fútbol San Luis Gonzaga: colocación de alambrados nuevos sobre la calle San Martín, con trabajos previos de desmonte y movimiento de suelos.

Escuela de Fútbol Juvenal Gallardo de Open Door: cerramiento del predio de entrenamiento con alambrados y portón nuevos.

Asociación Civil y Deportiva El Mirador: cierre perimetral con alambrados en la nueva cancha de 11.

A su vez, ya completaron sus obras:

Escuela de Fútbol Julio Steverlynck de Jáuregui: mejoras en la iluminación del campo de juego.

Escuela de Fútbol José Ingenieros de Torres: nuevos alambrados y mejoras en los sanitarios.

Escuela de Fútbol El Lucero: nuevos alambrados y portones, con ampliación del cerramiento hacia el sector de entrenamiento.

Escuela de Fútbol Santiago Cortínez: ampliación del cerramiento con nuevas estructuras.

Escuela de Fútbol Rey de Reyes: ampliación de la cancha auxiliar y nueva iluminación.

Escuela de Fútbol Juventud Unida de Villa del Parque: colocación de alambrados y trabajos para finalizar un SUM.

Estas acciones consolidan el objetivo central del programa: apoyar el deporte local, mejorar los espacios donde se forman cientos de niños y jóvenes, y fortalecer el trabajo de las organizaciones barriales.

Más de 900 metros intervenidos en Cortínez

En paralelo a las mejoras deportivas, el Municipio avanza con un nuevo frente de obras viales en la localidad de Cortínez, con el fin de mejorar la circulación diaria y reforzar la seguridad de la comunidad.

Las tareas incluyen limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de la calzada, con la incorporación de escalla de cerámica como capa de rodamiento. En total, se intervienen más de 900 metros, distribuidos del siguiente modo:

Barrio Industrial: Derqui, Humaitá, Sarratea y Colombres (500 metros).

Calle San Lorenzo: más de 400 metros.

Hasta el momento, estos trabajos ya se ejecutaron en Pueblo Nuevo, Olivera y Torres, y el Municipio adelantó que continuarán en otras localidades durante las próximas semanas.

Compromiso local con el mejoramiento vial

Las obras forman parte del proyecto integral de mejoramiento vial financiado íntegramente con recursos propios, lo que reafirma el objetivo de la gestión municipal de contribuir al desarrollo equilibrado de todos los barrios y localidades.

El avance de estas tareas busca acompañar el crecimiento urbano, mejorar la movilidad cotidiana y ofrecer mejores condiciones para la vida comunitaria.