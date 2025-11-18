La Fundación Banco Provincia y el Municipio de Luján llevaron adelante el programa “Ver para seguir creciendo”, orientado a promover la salud visual de la comunidad. La iniciativa contó con un móvil equipado para la atención integral, provisto de maquinaria para consultas médicas y la confección de anteojos en el momento.

A lo largo de la jornada se atendió a 256 personas y se entregaron un total de 276 lentes gratuitos. En el lugar se realizaron tests de agudeza visual, evaluaciones oftalmológicas completas y la entrega de anteojos listos para su uso, en un esquema que permitió resolver la atención en un solo paso.

La propuesta se articuló con los Centros de Atención Primaria y tuvo presencia en diferentes puntos del distrito: el barrio San Fermín, la localidad de Pueblo Nuevo y el Centro Comunitario de Open Door. Desde el Municipio destacaron que estas acciones permiten mejorar el acceso a controles esenciales y garantizar herramientas que influyen directamente en la vida cotidiana, especialmente para quienes requieren lentes para estudiar, trabajar o realizar actividades diarias.

La Dirección de Entidades de Bien Público destacó un año de fortalecimiento institucional

La Dirección de Entidades de Bien Público de Luján expuso un balance de las tareas que viene desarrollando para acompañar a las organizaciones de la sociedad civil del distrito. El área cumple la función de actuar como un puente entre las instituciones y el Estado local, brindando asistencia administrativa, jurídica y contable, además de coordinar actividades y promover proyectos con contenido social, cultural y deportivo.

Durante este año, el área consolidó un crecimiento sostenido en el apoyo a instituciones. En el marco de la Ordenanza N° 6215, se entregaron 97 reconocimientos municipales de comisiones directivas y comisiones revisoras de cuentas, al tiempo que se acompañó la inscripción de 14 nuevas asociaciones civiles sin fines de lucro. Estos reconocimientos permiten a las organizaciones acceder a trámites gratuitos y obtener exenciones de tasas municipales: un 100% para aquellas que poseen personería jurídica y un 50% para las que aún no la tienen.

También se renovó el Certificado REPOC para 42 instituciones dentro del Registro de Organizaciones con la Comunidad. A esto se sumó una articulación constante con organismos provinciales para avanzar en el Convenio de Colaboración con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En ese marco, se presentaron 97 Procesos de Condonación y Normalización por la ley 15.192, con 17 trámites finalizados; además hubo 4 normalizaciones por Disposición 52/16, 17 reservas de nombres, 5 constituciones, 24 solicitudes de rúbricas de libros sociales, 148 presentaciones post asamblearias, 8 solicitudes de vigencia y regularización y 5 reformas estatutarias.

El área también superó las 5.000 certificaciones de firmas, permitiendo que las asociaciones presenten documentación ante Provincia sin costo. Paralelamente, trabajó junto al CENOC para facilitar el acceso de las organizaciones a programas, beneficios y tarifas diferenciales de servicios como gas y energía. Además, se firmó un convenio con Banco Santander para que asociaciones sin personería jurídica puedan acceder a una cuenta bancaria.

Las tareas diarias de la Dirección incluyen la carga virtual de prestaciones, asistencia remota, certificaciones, charlas y acompañamiento permanente. También se creó la Oficina de Culto, desde donde se articula con distintas instituciones religiosas de la comunidad. Entre otras acciones, se realizó el Monumento a la Biblia en la intersección de Colón y Carlos Pellegrini, se cooperó con la Provincia en la organización de peregrinaciones y se impulsó el desayuno interreligioso. El gobernador Axel Kicillof reconoció a dos asociaciones religiosas por su labor durante la pandemia en la ciudad.

En cuanto a Migraciones, el área gestiona turnos y trámites previos a la atención en Migraciones Pilar, lo que permitió la entrega de más de 800 DNI a personas migrantes.

Resultados y acciones que fortalecen la comunidad de Luján

Desde el inicio de la gestión municipal en 2019, la Dirección de Entidades de Bien Público impulsó diversas iniciativas, formando parte del Consejo de Adultos Mayores y promoviendo la creación de la Oficina de Cultos y de la Oficina de Migraciones. También se celebraron fechas especiales como el Día de las ONG (27 de febrero) y el Día del Fomentista (15 de agosto). A esto se sumó el Programa de Fortalecimiento Institucional, que otorgó 14 subsidios a asociaciones civiles y colaboró en actividades como “Luján Baila”, destinadas a generar recursos para infraestructura y equipamiento.

A lo largo del año, 25 instituciones trabajaron de manera conjunta en tareas de pintura, arreglo de espacios y mantenimiento, como cortes de pasto. Además, se implementaron los Consejos de la Comunidad, contemplados en la Ordenanza N° 6215, un ámbito que reúne a vecinos y entidades educativas, sociales y religiosas para expresar inquietudes y necesidades en barrios y localidades.

El área destacó que, al inicio de la gestión, recibía más de 400 reclamos de vecinos y vecinas. En la actualidad, ese número se redujo a 40, evidenciando una respuesta más rápida y efectiva por parte de la Dirección y del Municipio de Luján.