"Con el compromiso de siempre, juré como diputado bonaerense en representación de mis vecinos brownianos y de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires", dijo Mariano Cascallares desde su cuenta en la red social X (antes Twiiter).

"Además mis compañeros diputados me honraron con la conducción de una vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desde donde buscaré construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro Pueblo y el gobernador

Kicillof", indicó el flamante legislador.





Mariano Cascallares: "Es una herramienta fundamental para la Provincia"

Previo a la jura, Cascallares acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la presentación de la defensa de la Ley de Financiamiento.

"Esta es una herramienta fundamental para que la Provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional", consideró Cascallares.

En tanto, el gobernador durante la conferencia de prensa que brindó, dijo “La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”. “Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la conferencia que brindó en la Casa de Gobierno situada en la ciudad de La Plata.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el Gobernador Axel Kicillof quien al mismo tiempo agregó: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

“En estos dos años fuimos objeto de una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia: hemos reclamado ante la Corte Suprema por la quita de $13 billones”. “A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”, subrayó el mandatario bonaerense durante su alocución en la Casa de Gobierno Provincial.

En ese marco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concluyó: “Con sinceridad, con firmeza y convicción democrática, les pido a los legisladores que apoyen esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”.