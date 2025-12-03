Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, felicitó a Luis Vivona tras jurar como diputado provincial.

"Asumió Vivona un nuevo compromiso por la Provincia. Un orgullo enorme verlo asumir esta responsabilidad con la misma convicción con la que siempre defendió a los bonaerenses y a nuestros vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas", dijo Nardini.

Y consideró "Estoy convencido de que Luis va a profundizar el trabajo de cada día y que ya vino haciendo por el deporte, la salud, la cultura. Sé de su compromiso con nuestra comunidad y con toda la provincia, y sé también que va a seguir impulsando políticas que mejoren la vida de nuestra gente".

"Desde Malvinas Argentinas vamos a seguir construyendo, como siempre, de manera colectiva y con la mirada puesta en el futuro", dijo el alcalde.

Por otro lado, en el marco de un nuevo aniversario del distrito de Malvinas Argentinas, Nardini expresó en redes: "Malvinas cumple los 30 años del inicio de su vida institucional y homenajeamos al primer cuerpo de concejales que lo hizo posible. Felicitaciones a Luis Vivona por haber sido el primer presidente del cuerpo legislativo y por comenzar hace 30 años este camino que tenía muchos sueños por cumplir y que venimos concretando para poner a Malvinas en el centro, y claro que vamos por más objetivos".

"Felicitaciones a cada homenajeado/a, concejales y consejeros escolares por ser parte de la historia de nuestro lugar, el que tanto queremos y tanto cuidamos", acotó.

Nardini: "Trabajo conjunto para seguir fortaleciendo la industria de Malvinas"

"Compartimos un nuevo encuentro con los empresarios/as de CEPIMA y del Parque Industrial Privado de Tortuguitas, en un almuerzo que ya es una tradición para hacer balance y proyectar lo que viene. Agradezco a Pablo Ghiglione y a Paulo Stelatelli por la invitación y por el compromiso que sostienen desde hace tantos años para que Malvinas siga creciendo", contó el alcalde en X.

"Esta articulación público–privada es la que permitió que en estos años derribáramos prejuicios y demostrásemos con hechos que cuando el Estado está presente y trabaja junto a quienes invierten y generan empleo, el resultado es un distrito más fuerte, más competitivo y con más oportunidades para nuestras vecinas y vecinos. Ustedes son parte del corazón productivo del Corredor Norte y un orgullo para Malvinas Argentinas", agregó.

Nardini: "Inauguramos el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines"

Desde sus redes, el alcalde dijo "Creamos este espacio para que los vecinos y vecinas puedan encontrar servicios esenciales en un mismo lugar, de manera cómoda y sin tener que trasladarse de un lado a otro".

"Cada área que funciona acá cumple un rol fundamental: el Registro Civil con una sala especial para casamientos, la Defensoría del Pueblo, el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados y la Dirección de Faltas. Todo integrado para dar respuestas ágiles y acompañar a la comunidad", detalló.

"Esto es mucho más que un edificio: es acercar el Estado a la gente, hacerlo accesible, eficiente y digno. Trabajamos los 365 días del año para construir un Malvinas más moderno, con desarrollo, inclusión y ese valor agregado que nos permite volver a creer en la buena política. Sigamos proyectando juntos el Malvinas del futuro, el lugar de la familia", cerró.