Acerbo prestó juramento como Diputado Provincial por la sexta sección electoral
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en la Legislatura bonaerense la entrega de diplomas a los 46 diputados y 23 senadores electos, en el marco del proceso formal previo a la asunción de sus mandatos el próximo 10 de diciembre.
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en la Legislatura bonaerense la entrega de diplomas a los 46 diputados y 23 senadores electos el pasado 7 de septiembre.
En este contexto, el intendente municipal del distrito de Daireaux, Alejandro Acerbo, prestó juramento como Diputado Provincial por la sexta sección electoral, pronunciando: “Por Dios, por la Patria, por mis hijos, mi familia, por los vecinos y vecinas del distrito de Daireaux, Sí Juro”. De esta manera, asumió formalmente las funciones que comenzará a desempeñar a partir del 10 de diciembre.
Previo a la jura, el intendente Alejandro Acerbo participó del encuentro encabezado por el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde se resaltó la relevancia de la Ley de Financiamiento que aún permanece pendiente de aprobación en la Legislatura bonaerense.
Durante su intervención, Kicillof señaló que esta herramienta es esencial para que la Provincia continúe cumpliendo sus obligaciones y garantizando el funcionamiento del Estado sin profundizar las dificultades que enfrentan las y los bonaerenses ante el actual contexto económico nacional. Enfatizó que no se buscan fondos extraordinarios ni endeudamiento para obras innecesarias, sino los recursos necesarios para afrontar vencimientos y asegurar la operatividad provincial.
Asimismo, el Gobernador remarcó la creación de un fondo destinado a los 135 municipios, equivalente al 8% de los recursos provenientes de la ley, y la determinación de garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos, otorgando previsibilidad a las gestiones locales frente a la caída de la recaudación y el aumento de las demandas sociales.
Kicillof también hizo referencia al impacto de las decisiones del gobierno nacional sobre las finanzas provinciales y reafirmó que la Provincia no recortará recursos destinados a salud y educación para afrontar obligaciones financieras. En ese sentido, llamó a los legisladores a aprobar la norma para proteger los intereses de los 17 millones de bonaerenses.
El acto contó con la presencia de miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentes, representantes de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sindicales.
