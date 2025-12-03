"Nos llena de orgullo ver cómo en cada llegada al barrio se recorren los domicilios, se escucha al vecino, se toma nota y se trabaja para llevar soluciones", manifestó Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín. En tanto, Juan Fiorini, actual presidente del Concejo Deliberante y próximo Intendente, aseguró que "el compromiso es seguir transitando por este camino iniciado con este programa hace 4 años".

Algunas de las estadísticas del impacto que ha tenido en este 2025 el programa La Muni en tu Barrio son: 31 cursos para obtener la primera licencia de conducir y concientización vial, alcanzando a 820 vecinos, se tramitaron 100 tarjetas SUBE, para poder utilizar el transporte público, donde casi el 70% fue para jubilados y estudiantes de diferentes niveles, quienes viajan gratuitamente. Se han realizado más testeos de VIH - Sífilis en el territorio que en los centros de salud, se castraron 531 animales, se aplicaron 1600 vacunas antirrábicas y se realizaron 1569 desparasitaciones.

El área de bromatología realizó 31 cursos sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos, alcanzando a 2033 vecinos. Ambiente, en tanto, capacitó y concientizó a 1175 vecinos. El servicio Local logró 450 intervenciones. La oficina municipal de Defensa de los derechos de los consumidores recibió 2500 consultas, iniciando más de 550 expedientes de los cuales más del 80% fueron resueltos por conciliación, lo que significó la recuperación en favor de los vecinos de alrededor de 100 millones de pesos.

Al respecto, Pablo Petrecca manifestó: "Primero quiero felicitar a todo el equipo por el gran trabajo realizado y destacar el profesionalismo que se demuestra en las estadísticas. Este programa es la demostración del convencimiento de nuestra gestión de lo que tenemos que hacer, entender una forma de trabajo día a día, basado en la cercanía y la escucha, es el hacer y el estar. Esto sintetiza lo que es una gestión, hacer, mostrar hechos concretos y el estar, escuchar y estar en los lugares en donde las cosas pasan, es ir a buscar la demanda oculta, tocar timbre y llevar al vecino una solución a su casa, en definitiva, llevar el Estado a cada casa".

"Esta es una visión de de gobierno, una visión del Estado que queremos, entendiendo que quienes somos parte de él, somos servidores públicos y me llena de orgullo ver que, en el equipo de la Muni en tu Barrio no hay solo funcionarios, también empleados y esto es clave, porque habla del compromiso que tienen. Nos enorgullece el trabajo realizado este año con este programa y sus resultados", agregó.

Petrecca también destacó que "nada de esto se podría haber logrado si no estuvieran del otro lado los actores fundamentales que son los fomentistas, que son quienes nos abren las puertas, conocen el barrio y nos indican qué necesidad hay. Por eso me llena de orgullo este vínculo generado con los fomentistas y el trabajo diario que hacemos juntos para llevar soluciones a los vecinos".

El intendente mencionó que los servicios brindados por el Municipio "ponen de relieve también otra cuestión. El concepto de la tasa, que recordemos, tiene que ver con el pago de un tributo por un servicio. Quiero decir que, todas estas áreas que forman parte del programa y los servicios que brindan, está incluida en alguna de las tasas municipales que pagan los vecinos y esto demuestra a donde van los recursos que con mucho esfuerzo tributan los vecinos".

El Jefe Comunal dijo que "esta forma de trabajar, estos valores, son una marca registrada de esta gestión, pueden pasar los nombre, de hecho, en algunos días días dejaré de ser intendente y será Juan Fiorini quien me reemplace, pero les aseguro que, esta forma de trabajar, este equipo y estos valores se van a mantener. Por eso les pido, a todos los integrantes del programa que sigan trabajando con el mismo compromiso y, a los fomentistas, lo mismo, sigamos trabajando juntos para llevar respuestas a los vecinos y seguir transformando y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos".



En tanto, Juan Fiorini, también agradeció y manifestó su orgullo "por todos los que formaron parte del equipo de la Muni en tu Barrio, porque no cobran extras por hacerlo, porque les demanda más trabajo, pero lo han llevado a cabo con un gran compromiso. Hoy la Muni en tu Barrio es un hecho concreto más de acercamiento y contacto directo con cada vecino de cada barrio y de cada localidad que visita. Sin dudas también quiero agradecer el trabajo conjunto con las sociedades de fomento, de construir sobre lo construido y siempre seguir avanzando. Por eso el compromiso es seguir transitando por este camino iniciado con este programa hace 4 años".